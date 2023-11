Haaland prometió y cumplió: así fue como celebró su golazo al estilo Didier Drogba (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Erling Haaland se ha vuelto a desatar en la Champions League, luego de firmar un doblete en la victoria del Manchester City de 3-0 sobre el Young Boys, que incluyó un golazo y un festejo al estilo Didier Drogba.

Por: Mundo Deportivo

La jornada pasada, el noruego acabó con la sequía de cara a gol que vivía en Champions desde el mes de abril. Haaland marcó también un doblete ante el Young Boys y este martes 7 de noviembre lo ha vuelto hacer para sumar cuatro goles en el torneo.

Así fue el doblete de Erling Haaland

?

Haaland fue el encargado de adelantar a los de Pep Guardiola, aunque lo hizo desde el punto de penalti al minuto 23, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su festejo como Didier Drogba.

Recordemos que Drogba fue el anfitrión de la ceremonia de entrega del Balón de Oro la semana pasada, cuando Haaland quedó segundo detrás de Lionel Messi en la votación por el premio masculino más importante.

Erling Haaland hit the Didier Drogba goal celebration after accepting the challenge at the Ballon d'Or ceremony ?#UCL | @rioferdy5 | @laura_woodsy | @JoleonLescott pic.twitter.com/WJy59vPniq

— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023