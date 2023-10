Pampero Aniversario: el único ron ganador de 3 medallas de doble oro en las competencias más prestigiosas a nivel global

Posteado en: Empresarial, Titulares

La marca de ron venezolano rompió récord al ganar durante este 2023 doble medalla de oro en la reconocida competencia internacional de bebidas espirituosas de Singapur, convirtiéndose en el único ron del mundo en contar con triple medalla de doble oro.

En 2023, y después de cumplirse 85 años desde el día en que Luis Hernández y Luis Toro fundaron la Casa Pampero en Caracas en 1938, la marca que cambió la historia del ron venezolano para siempre, celebra haber recibido varios reconocimientos en los más prestigiosos concursos internacionales de este año.

Pampero Aniversario, joya de la corona del portafolio de la marca, ha logrado en este 2023 el Triple Still Award 2023, ganar tres medallas de doble oro doble en San Francisco, Singapur y Nueva York (además de Best in Class y Best in Show en Nueva York, y top 3 finalista para Best in Class en San Francisco) siendo así, el primer y único ron que recibe este galardón, premio que se suma a una larga lista de reconocimientos a lo largo de su historia.

Esta variante premium de la casa Pampero creada en 1963 para conmemorar el 25 Aniversario de la Casa Pampero, es un ron multipremiado (38 premios desde el año 2000 en los concursos internacionales más prestigiosos) que deleita a los consumidores más exigentes en más de 40 países de todo el mundo, que disfrutan de un ron de lujo sin invertir tanto dinero.

“Con Pampero Aniversario nació una nueva categoría entre los rones venezolanos. Su continua presencia, en Venezuela y en muchos países por 60 años, nos habla de las credenciales de calidad del producto, calidad refrendada por decenas de medallas obtenidas en los más prestigiosos certámenes del mundo. Yo no dudo en afirmar que Pampero Aniversario representa venezolanidad” Comentó Luis Figueroa, Maestro Ronero de Pampero y responsable del resultado final de los rones de la marca.

Mientras celebramos el aniversario de los 85 años de Pampero en el negocio en 2023, los premios conseguidos este año son sólo la guinda del pastel.

Según un artículo anterior de Joseph V Micallef (Forbes, mayo de 2023): “Pampero es un medallista perenne en las competiciones internacionales de bebidas espirituosas y tiene la distinción de haber ganado más medallas de Oro y Doble Oro en el SFWSC que cualquier otro ron”.

El hecho de que un ron procedente de una destilería de Caracas (Venezuela), con 85 años de antigüedad, haya subido a lo más alto del podio no es una gran sorpresa para los aficionados. Pampero lleva décadas haciendo las delicias de los bebedores de ron de la región del Caribe.

También estableció la norma de dos años de maduración del ron en el país y lideró la creación de la Denominación de Origen “Ron de Venezuela”, la primera DOC de ron de melaza del mundo. Su color caoba oscuro libera rápidamente un abanico de sabores con cada sorbo. Vainilla, madera, cuero, jerez y frutos secos saltan a la vista con un final suave.

Saber que existe un ron de categoría mundial a un precio asequible para el gran público es algo positivo. Sólo contribuirá a ampliar el alcance del mercado del ron y a que mucha gente señale una botella en las estanterías de su casa y sepa que es la mejor del mundo, y que además no le ha roto la cartera.

Los invitamos a celebrar este logro excepcional con nosotros y probar Pampero Aniversario solo, con hielo, en un Old Fashioned (como recomienda Dave Broom en “The Manual”) o en cualquier otra deliciosa bebida de su elección.