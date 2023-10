Orlando Vitto: Aluvión de votos, una fiesta democrática

Posteado en: Opinión

Venezuela está de fiesta, por la jornada democrática realizada este domingo 22 de octubre del 2.023, cuando en forma masiva y mayoritaria acudimos a votar a favor de Maria Corina Machado para legitimar el nuevo liderazgo, representado por esta insigne mujer, que lo ha conseguido con base a su coherencia, inteligencia y a su incansable trabajo.

La labor sin descanso de Maria Corina y de su comando de campaña ha sido extraordinario, se merecen nuestro aplauso y reconocimiento, le han dado a Venezuela un alivio y una satisfacción, ante un pueblo sufrido por las necesidades y el sufrimiento al cual está sometido desde Cuba lo cual es una verdadera tragedia y desgracia, un país tan grande y rico como Venezuela sometido por un país tan pobre como Cuba, gracias a su inteligencia, muy bien aprendida en la URSS de la época.

Ahora Maria Corina Machado, ha sido investida con un liderazgo que el pueblo le ha dado, por su trabajo incansable, ya Venezuela tiene la candidata, la líder que necesitaba, ya se aclaró el liderazgo que estaba más claro que el agua.

Nuestro reconocimiento y apoyo total a la Comisión Nacional de primarias, en cabeza del Dr. Jesús Maria Casal, y a todos sus miembros, por su extraordinario trabajo, a todos los miembros de las comisiones regionales y a todo el voluntariado, trabajo impecable, se demostró que no hace falta ni el CNE ni las maquinas, ni el plan república, para realizar unas elecciones, limpias y transparentes.

Ahora el régimen comunista dirigido desde Cuba, pretende enjuiciar penalmente a los actores de esta victoria democrática. El fiscal general al servicio del régimen, como abogado sabe muy bien que allí no hubo ningún delito y no hay basamento jurídico alguno para enjuiciar a ningún miembro de la CNdP, esa investigación cantinflera, es política no jurídica.

Maria Corina Machado se ha transformado en un fenómeno electoral indetenible, y su fuerza reside en el pueblo y eso no lo puede parar el chavismo-madurismo que ya no tiene pueblo.

El mundo está pendiente de lo que pasa ahora en Venezuela, el pueblo se expresó y eso hay que respetarlo, porque ese pueblo que antes Uds. tenían, ahora les dio la espalda, o no vieron las colas interminables por ejemplo en el barrio el Guarataro de Caracas.

Este Jueves 26 de octubre , la embajada de USA felicitó a la CNdP, después de proclamar a MCM como la candidata unitaria para las elecciones presidenciales del 2.024; igualmente la IDEA grupo de expresidentes, democráticos latino-americanos, pidió al presidente de USA Joe Biden, al primer ministro de Canadá Justin Trudeau a la presidenta de la comisión europea Úrsula Von Der Ley, también al ministro del Reyno Unido Riski Sunasck, que respalden a MCM que sacó un poco más del 92% de los votos.

Que no se equivoquen los jerarcas aburguesados del régimen criminal y mata gente del pueblo Venezolano de hambre y de mengua, en judializar ilegalmente al Dr. Jesús Maria Casal y a los directivos de las primarias, ese mismo pueblo del Guarataro y de todos los barrios de Caracas y de todo el país, va hacer respetar los resultados transparentes de las primarias en Venezuela.

El régimen no tiene pueblo. Hay que destacar que así terminan todos estos regímenes embaucadores del pueblo que les ofrecen villas y castillos y al final no cumplen nada, llegan al poder con engaño y luego tienen que irse, porque no hacen nada de lo que prometieron, en Venezuela se mantienen gracias, al sustento de la cúpula militar pero los mandos medios, sufren al igual que todos los Venezolanos, padecen todas las carencias y necesitades del pueblo y están observando lo que está pasando.