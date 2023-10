El legado de Matthew Perry: de Friends a una fortuna millonaria

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Matthew Perry murió a los 54 años, dejando atrás un importante legado en la industria del entretenimiento, especialmente en la televisión, donde dejó huella por interpretar a Chandler Bing en la popular serie Friends. Por su puesto, los fanáticos del sitcom, que no son pocos, han llorado la partida del actor.

Por Infobae

Y es que su trabajo en la televisión fue bastante fructífero, pues, aunque Friends le dio su papel más icónico (además de una nominación al Emmy), también participó en exitosas series como The West Wing, Studio 60 on the Sunset Strip, Mr. Sunshine,The Good Wife, Go On y Cougar Town.

También apareció en taquilleras películas como Falsas apariencias, Mi encuentro conmigo, Colgado de Sara, Más falsas apariencias, La historia de Ron Clark, Birds of America, 17 otra vez y, por supuesto, Un impulsivo y loco amor, filme que protagonizó junto a Salma Hayek.

Teniendo tantos títulos de películas y series en su haber, es natural que tuviera una millonaria suma de dinero en el banco. Matthew Perry era uno de los comediantes más ricos de Estados Unidos, pues, según datos de Celebrity Net Worth, su fortuna asciende a más de 120 millones de dólares.

Actualmente, Jerry Seinfeld, protagonista de otro de los sitcoms más populares a nivel mundial, Seinfeld, es el actor de televisión más rico del mundo, pues su cuenta bancaria supera los 820 millones de dólares.

