“Friends” y las adicciones, detalles íntimos que Matthew Perry había revelado en su autobiografía

El éxito de la serie norteamericana Friends trascendió globalmente y catapultó a la fama a su elenco, entre ellos Jennifer Aniston, Paul Rudd, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry, quien murió este sábado a la edad de 54 años. El actor estadounidense, tiempo atrás, eligió contar su historia en su autobiografía titulada “Amigos, amantes y aquello tan terrible” en la que se encargó de desgranar cada uno de los hechos de su vida a partir de su ascenso a la fama, sus adicciones, lo que marcó su carrera y hasta los datos más desconocidos de la mítica serie.

El actor fue el encargado de inmortalizar en la pantalla chica al queridísimo Chandler de Friends. Con la publicación de sus memorias presentó todo lo que sucedía en su trayectoria al tiempo que interpretaba al personaje. Las páginas de este libro se presentaron como el canal indicado para que Perry revelara de forma honesta su adicción al alcohol y las drogas, y los pasajes más ocultos por los sets de grabación de la NBC.

Friends, al paso de diez temporadas, llevó a Matthew Perry a estar más de una vez al borde la muerte. En “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, su compañera en la serie Lisa Kudrow quien protagonizó a Phoebe, se encargó de firmar el prólogo del doloroso testimonio, y en este reveló que el estado de Matthew en esos años era la pregunta que más veces le hacían los medios por entonces.

“Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte” – Matthew Perry, en el libro.

En “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, el actor rememoró su infancia, marcada por la separación de sus padres, cuando él aún no cumplía el año de edad. Relató cómo no fue el mejor estudiante, pero como sí despuntó en las obras de teatro del colegio y en los partidos de tenis. Recordó la forma en que uno de sus profesores, harto de que no se callara al intentar hacer reír al resto de alumnos, le advirtió: “Si sigues por ese camino y no cambias, no llegarás a nada en la vida”.

Años después, Matthew Perry se encargó de enviarle un ejemplar de la revista People, con él en la portada y en la que agregó una nota diciendo: “Igual no tenías razón”. En las páginas de sus memorias reveló cómo se ha visto movido durante gran parte de sus días por la necesidad de contentar al resto, algo que estuvo dentro de su ADN, y que permaneció ahí junto al miedo al abandono.

