Empresas en EEUU buscan personal que hable español: ofrecen teletrabajo y dan cursos gratis

Luego de la pandemia, un número creciente de individuos manifiesta su inclinación por el teletrabajo, ya que permite generar ahorros significativos, tanto en términos financieros como de tiempo, al evitar los desplazamientos hacia sus lugares de trabajo habituales.

Por RCN Radio

Sin embargo, el acceso a oportunidades laborales que ofrecen esta modalidad de trabajo presenta un desafío considerable, porque algunas empresas aún no han incorporado el teletrabajo en sus políticas laborales.

Ahora bien, debido a esta modalidad de trabajo, Estados Unidos frecuentemente está en la búsqueda de personas que hablen en español y puedan trabajar a distancia, ofreciendo un pago en dólares.

Trabajo para colombianos con empresas de Estados Unidos

Hace poco la empresa conocida como Solvo lanzó nuevas convocatorias en la modalidad de teletrabajo para personas que hablen español e inglés.

Desarrollador de Android en español

La persona que aplique para esta oferta de trabajo deberán desarrollar las aplicaciones de Android y TV de la compañía.

Requisitos:

Cinco años de experiencia

Ciudad de residencia: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali.

Conocimiento en:

Android (Java y Kotlin) – S.O.L.I.D. Design Principles, Android TV Apps (not in java), Different IT architectures, en particular MVVM, MVP y CLEAN ARCHITECTURE. Use of API REST architectures Soft skills.

