Zoilo Abel Rodríguez: Para ir puntualizando

1. María Corina Machado NO ESTÁ INHABILITADA, NUNCA LO HA ESTADO NI LO ESTARÁ (y eso tiene respaldo taxativamente explícito en la Constitución Venezolana y en las leyes internacionales, habiendo, incluso, jurisprudencia sentada al respecto, verbigracia, el caso Petro).

La dictadura castro-chavista dice que sí, y se apoya “a lo mero macho” en el voluble dictamen de un órgano administrativo como lo es la contraloría general (minúsculas ex profeso), que eventualmente solo podría establecerlo como medida ACCESORIA de una sentencia firme y una condena, lo cual, sencillamente, NO EXISTE.

2. María Corina, cuya legitimidad como ciudadana con derechos nunca ha estado en entredicho, fue LEGITIMADA en la Primaria del pasado domingo como líder indiscutible de la Oposición Venezolana, y elegida la abanderada de la Causa Democrática a efectos de la Elección Presidencial del próximo año. Y será ella, porque así lo han decidido mayoritariamente los venezolanos dignos, la que, llegado el evento comicial, enfrentará al candidato de la dictadura y del oprobio.

La dictadura, los “alacranes” y los “colaboracionistas” dizque opositores no reconocen tal elección y, antes bien, arguyen a coro que hubo “fraude” (no se sabe de quiénes contra quiénes, puesto que quienes compitieron con MCM han aceptado casi unánimemente los resultados). No hay que darles beligerancia formal; suficiente con los millones de memes que circulan en las redes y en la calle ridiculizándolos.

3. El Departamento de Estado de EEUU, que acordó con Maduro en Qatar (antes de la negociación en Barbados, la cual fue posible, por cierto, porque Biden se las impuso) “aliviarle” las sanciones al régimen en determinadas materias, a cambio de algunas exigencias muy precisas, entre estas: GARANTÍA DE ELECCIONES LIBRES Y TRANSPARENTES, SUSPENSIÓN DE INHABILITACIONES ILEGALES y LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS, ya dejó suficientemente claro que si al terminar noviembre de este año la dictadura no ha cumplido con tales exigencias, SE LES SUSPENDERÁN DE INMEDIATO TODOS LOS BENEFICIOS ACORDADOS Y CONCEDIDOS, Y HABRÁ NUEVAS SANCIONES.

En eso los gringos han sido suficientemente específicos y categóricos, y, dado que en el “caso Venezuela” se están jugando el hemisferio y unas cuantas cosas más (lo que quiere decir que esto para ellos, en cuanto tema geopolítico, es “punto de honor”), es de esperarse que sostengan indubitablemente su palabra.

La dictadura, aparte de las histéricas pataletas de algunos de sus enloquecidos capos y capitostes, no ha formulado en ese sentido una respuesta oficial, pero es claro que se la pensarán muy bien antes de hacerlo, porque, detrás de su desproporcionada cuanto estéril vocinglería, están sus miedos por lo que saben que se les puede venir encima. Conociéndolos como los conocemos, podemos estar seguros de que, cuando (no solo los gringos, sino casi toda la comunidad internacional) “los llamen a botón” y les impongan respetar los acuerdos suscritos…, sucederá lo mismo que con la Primaria. Juraron que esta no iría, hicieron todo lo posible por sabotearla e impedirla, pero… ya se sabe lo que pasó. La verdad es que ellos nunca han estado tan “contra la pared” como en estos momentos.

Esto es lo que por los momentos de cierto hay, compañeros, y todo lo demás es mero gamelote especulativo. No nos desgastemos en preocupaciones baldías y en darles beligerancia a corrillos tendenciosos y especies informativas que no informan, sino que confunden.

A nosotros nos tocará poner nuestra parte cuando nos toque ponerla, mas por ahora nos corresponde controlar lo que está en nuestras manos, seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo, y continuar con la misma voluntad de resistencia y lucha, firmes al lado de María Corina Machado, rumbo a la Victoria por la Libertad, la Democracia y el Progreso de Venezuela… HASTA EL FINAL.