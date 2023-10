José Gato Briceño: Cada intento es importante ! Votemos por eso!

Posteado en: Opinión

Estamos siempre tratando de darle vueltas a cómo, cuando y porque quedamos sumergidos y padeciendo la mayor catástrofe política, social, económica y en consecuencia la más descomunal crisis humanitaria que sufrió jamás nuestro país, con incidencia también catastrófica a nivel hemisférico por la estampida de más de 8 millones de hermanos arriesgandose a todo con tal de no seguir siendo maltratados por la podrida estirpe de delincuentes, secta creada por Hugo Chávez, hoy felizmente difunto quienes hasta la fecha usurpan el poder en mi país

Al mismo tiempo nuestras fuerzas y nuestras plegarias están dedicadas a buscar formulas para defenestrarlos y liberarnos de tanto sufrimiento. Esto último se ha traducido en infinidad de intentos, todos cargados de mucha esperanza y de creencia en que será un avance hacia el objetivo. Por más que pensemos en que hemos fracasado, realmente si vemos retrospectivamente, para algo ha servido. Tanto para decepcionarnos y ver quién es quién dentro y fuera de Venezuela en la batalla contra la dictadura, cómo para entender que cada micro paso en este campo minado de verdaderos traidores a la patria nos hace entender, en mi criterio, que las salidas violentas ganan fuerzas pues la lucha es contra un monstruo de mil cabezas, terrorismo, droga y corrupción superlativa.

Con todo esto en cuenta y quedando claros en que los intentos son esperanza y amor por Venezuela, considero que hoy es un día de suma importancia para todos los venezolanos, en el cual la conciencia libertaria nos impone participar en las elecciones primarias para escoger el nuevo liderazgo que ha de dirigir a la oposición venezolana. No olvidemos que quienes dirigían la oposición hasta el día de hoy en su gran mayoría traicionaron al pueblo al pactar y entregarse al extranjero de Nicolás Maduro por unos dólares manchados de sangre y de polvo blanco. Ellos, no todos, siempre hay sus excepciones, se montaron en hacer las elecciones primarias pensando que serían dominadas o controladas por sus candidatos y no se esperaron ni calcularon la participación de otros actores que se negaban a participar en dicho evento, si se hacían con la rectoria del CNE y daban por hecho la no participación. Sin embargo el cambio de estrategia de unos de los actores los sorprendió y se ha ganado la confianza de la mayoría del pueblo venezolano. La mano de Dios se impondrá hoy desplazando a esos mercenarios de la política. Aún ayer a pocas horas de iniciar las votaciones hubo aspavientos, zancadillas, “me voy pero me quedo” todo para seguir dándole palo al proceso y debilitar al electorado que como si no fuera ya suficientemente amenazado por el narcochavismo, recibe confusión de algunos candidatos, sicarios políticos de aquellos negociadores de oficio y que están infiltrados para chalequear cualquier iniciativa democrática que nos abra una hendija de buenas expectativas.

No olvidemos que hoy no nada más se estará eligiendo el candidato presidencial, también al líder y vocero de la oposición, por eso tiene un carácter de suma importancia y por eso aquellos que ya sabíamos que no acatarian este liderazgo ya arrugaron y serán seguramente candidatos divisores en el futuro cercano. Nos sabemos esa película.

Las hienas del PSUV, en su nerviosismo por las “inofensivas e irrespetadas primarias” unos pocos días antes de esté magno evento de hoy, reactivaron el diálogo con la plataforma unitaria . ¡Que gran casualidad! que por cierto la gran mayoría de los integrantes de la plataforma de la oposición ya andaba haciendo las gestiones ante el mundo del levantamiento de las sanciones, o sea, haciéndole el favor a Madudo.

Como venezolano rechazo enérgicamente ese pacto diabólico con Maduro de aliviar las sanciones porque eso simplemente les permitirá atornillarse en el poder con más recursos y jamás cumplir con sus compromisos. ¿Cómo se le puede creer a unos malandros narcoterroristas que van a cumplir los acuerdos ya publicados? Eso solo se lo pueden creer sus cómplices. ¿ Es mentira que esos malandros se han burlados hasta del Papa en los últimos diálogos? No habían pasado unas horas de la firma del acuerdo y el levantamiento de las sanciones, cuando el Secretario de Estado de los EE.UU, Antony Blinken afirmó que Venezuela tenía que cumplir entre noviembre y diciembre con la habilitación de los candidatos presidenciales e inmediatamente salio Jorge Rodríguez vociferando que no van habilitar a nadie. Luego replica Juan González principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden amenazando que si no cumplen con las habilitaciones políticas, anularan el levantamiento de las sanciones. Todo esto ha despertado este nuevo intento por allanar el camino de la justicia para mi patria,

Desde la cárcel del exilio les digo que estoy seguro de que Hamás y Hezbolá que están operando en territorio venezolano y tienen operativa la fábrica de drones Iraní en cualquier momento le harán daño a los americanos y desde allí se acabará el pan de piquito y los tumbarán al estilo de Muamar el Gaddafi.

Por lo pronto les invito a que votemos por generar confianza en nuestros electores, votemos porque somos ciudadanos con alto espíritu democrático y para que el narcochavismo entienda que no dominan absolutamente todo, que hay millones de venezolanos que no atendemos a sus órdenes.

Las primarias estan ya activadas.

! Votemos por eso!

Es también una forma de enfrentarlos, con hechos, con denuncias , lo hago cada segundo, sin pausa y con la único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook :@josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com