Capriles tras votar en la Primaria: Todos lo que hagamos tiene que ser para cambiar al gobierno (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Primarias



“La idea es que la primaria sea un espacio de encuentro y no de división”.

El dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, fue a votar en compañía de sus hijas en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes en el municipio Baruta de Caracas, estado Miranda, “yo aprovecho, después de haber participado y votado, para darle una palabra de aliento a todos los que están trabajando en todo el país, los que están en las mesas, los testigos, los que están colaborando con este proceso. Los venezolanos deseamos que esto sea un espacio de encuentro, de participación, que salgamos a votar pensando en el futuro, que Venezuela necesita un cambio, que tenemos que construir la unidad. Sin unidad no habrá oportunidad de cambio en el país”.

Para Capriles, “en los procesos de competencia siempre hay unas palabras por aquí, unas palabras por allá, a partir de mañana es importante que pongamos la vista en 2024, aquí no se trata de ver quién gana a lo interno de la oposición, sino de que el país cambie”.

“He estado recibiendo información, sin que podamos hablar a nivel nacional, solo de sectores populares, que en algunos no había llegado el material, que no se habían instalado algunos centros. Siempre es importante que todos los venezolanos tengan la oportunidad de participar, no solo un sector del país, para hablar con nuestro voto. Vamos a esperar el transcurso del día”, comentó Capriles.

“Todos queremos que esto salga bien. Los que están como candidatos imagino que quieren que salga bien también, y todo lo que hagamos después de hoy tiene que ser para cambiar el gobierno. Todos mis esfuerzos irán para construir la unidad y el cambio para 2024”, anhela el líder de Primero Justicia.

“No he conversado con Carlos Prosperi, no sé qué ha dicho la verdad. (…) no me puedo pronunciar sobre algo que no conozco, en el transcurso del día tendré más información. Sé que en algunos sitios arrancó tarde, aquí nos tardamos, muchos adultos mayores”.