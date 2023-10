Productor clama por combustible: pide al chavismo destinar bomba de combustible para el gremio

Productor de granos, maíz y queso pide al gobernador Eduardo Piñate asignar una estación de servicio de combustible destinada a beneficiar al gremio encargado de garantizar la soberanía alimentaria en el país.

María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com

Luis Venero, productor de Ruende en el municipio Biruaca, asegura que vive entre los estados Apure y Barinas, pero desarrolla su vida mayormente en el estado Apure. Revela que debido a la falta de combustible la producción de Apure se está distribuyendo en el estado Guárico, porque les resulta más rentable.

“Nuestros votos benefician al estado Apure, nosotros también somos pueblo, tengo tres a cuatro días buscando combustible en San Fernando de Apure lo cual me atrasa el trabajo por la falta de combustible, no podemos cargarlo porque no tenemos carro, sin trabajadores no vive el pueblo, tenemos que trabajar para poder traer el pan de cada día. No nos dejan trabajar bien, ayúdenos gobernador”, apuntó el afectado en una entrevista a La Patilla en la estación de servicio internacional Caracas en San Fernando de Apure.

El productor gasta 12 litros de gasolina al día para poder abastecer dos guarañas, lo cual dificulta el desarrollo de su producción de alimentos.

En tal sentido, Venero invita a la primera autoridad regional a una reunión para tratar el tema del combustible, en aras de beneficiar a los productores y garantizar la producción de alimentos para el estado Apure.