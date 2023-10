Un tipo… y bastante feo, ente “las 100 Mujeres Hot y Feroces” de la revista Maxim

La revista Maxim Australia incluyó en su lista anual de las “100 mujeres más hot y feroces” de 2023 al excfutbolista y entrenador Danielle “Dani” Laidley, quien ocupó el puesto número 92.

Esta decisión generó controversia ya que Laidley es una persona trans que inició su transición de género de hombre a mujer.

En las redes sociales, críticos como la exnadadora Riley Gaines cuestionaron cómo una publicación puede incluir en una lista de “mujeres” atractivas a alguien que biológicamente nació hombre, sin temor a represalias.

Otras voces como la locutora Dana Loesch afirmaron que con esta decisión, Maxim demostró no comprender el significado de ser mujer ni de sexualidad femenina.

La polémica gira en torno a incluir en un ranking celebratorio de lo femenino a una persona trans, lo cual fue considerado inapropiado e irritante por diversos sectores.

#92 of top 100 hottest 'women' in the world according to Maxim magazine in Australia

How did we get to a point where companies/institutions/publications can do this with no fear of backlash? pic.twitter.com/GBhJAIzzLY

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) October 19, 2023