Las emotivas palabras de Carlo Ancelotti para Sergio Ramos: “Si hoy estoy aquí es por él”

Posteado en: Actualidad, Deportes

Ancelotti se mostró muy agradecido con Sergio Ramos, al que volverá a enfrentar como técnico del Real Madrid contra el Sevilla.

“Me encantará verlo y saludarlo porque obviamente a todos los jugadores que he tenido, sobre todo a él, les tengo un cariño especial. Si hoy estoy aquí es sobre todo por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí“, confesó en rueda de prensa.

“Por esto y todo lo que ha hecho en el Real Madrid, todo el mundo le tiene mucho cariño, sobre todo yo en particular. Va a hacer un gran partido por su calidad y si marca un gol, ojalá que no, puede hacer lo que quiera”, añadió.

Además, elogió la calidad del camero y confirmó que Dani Ceballos es baja por lesión muscular.

Sobre Rüdiger, recién llegado de jugar con Alemania, lo ve cansado pero recuperado.

Con bajas en defensa y poco tiempo de preparación, el técnico italiano se mostró preocupado por el duro partido ante un Sevilla con nuevo entrenador.

Centrado en la cita liguera, evitó opinar sobre la polémica de las salas VOR y dejó al arbitraje trabajar.

Con información de EFE