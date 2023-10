William Anseume: Casa del Profesor USB

Posteado en: Opinión

La USB desde cuándo llegaron estas autoridades interinas, puestas allí de manera irregular por el Consejo Nacional de Universidades, no sale de un escándalo necesario, debido, justamente a la actuación o la omisión de esas mismas autoridades.

El vídeo de ellos retirándose del recinto en pleno acto de graduación es, a la par de viral como fue, la demostración más fehaciente de su intolerancia, de su poca consustanciación con el ser universitario. Después están los reclamos consuetudinarios, los vídeos en los que no quieren recibir a la comunidad por no tener respuesta alguna que ofrecer ante las demandas de atención. También la comprobación permanente de que el negocio denominado Universidad Bella no es para la universidad. Como puede cotejarse a diario con las rejas de la supuesta seguridad en el suelo, el babo deleitándose una mascada en la olímpica piscina verde colmada de tortugas, de tanto abandono, o la maleza tragando todo en la deshabitada USB.

Sumemos los reclamos laborales por el trasquilar permanente de los derechos humanos como son los del trabajo. Los obreros han suspendido sus actividades para irse al ministerio a gritar atención. Estudiantes y profesores manifestamos así a diario nuestros problemas sin solución pronta prevista. Al punto de que el Foro de Diálogo Social de la OIT en Venezuela ha sido suspendido sin aviso oficial, sin que a casi nadie le importe.

De las elecciones, como es lógico, el interino prefiere hablar poco o no hablar. Ahí tienen en Consejo Directivo el proyecto similar al aplicado en la UCV. No le dan curso. No quieren darle curso. Piensan que las elecciones en la USB serían una derrota después de la conquista para terminar de destruir lo poco que queda en pie.

La guinda de la inmensa torta la pone el rector interino al enviar a la asociación de profesores una carta en la que manifiesta su intención, la de la universidad, de rescindir el convencimiento de más de cuarenta y tres años por el comodato de la Casa del Profesor. Esto cuando el incumplimiento de ese mismo convenio es de la propia USB. La que no mantiene la vialidad, la iluminación, el desmalezamiento y control del arribo o la salida de la hermosa Casa. La que no coloca los servicios de agua y electricidad a la que está obligada. La que retiene indebidamente los recursos de la asociación hace más de dos años, lo que impide tener activo al personal al que desde ese tiempo no se le paga nada. La que no ha pasado a ese personal a la nómina de la USB, a pesar de que hemos apelado innumerables veces a la homologación de beneficios establecida, porque así lo contemplan los sindicatos de empleados y obreros, cuyo personal lo paga hace luengos años la universidad.

Como le dijimos al interino cuando nos recibió este martes, vamos a defender ese convenimiento de la Casa del Profesor, con todos los recursos a nuestro alcance, dentro y fuera de la universidad. En los tribunales, llegado el caso, aunque conocemos bien la situación de ausencia actual de Estado de derecho en el país. Callados e inertes no nos quedaremos ante este nuevo atropello a los derechos de los profesores.