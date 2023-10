Mérida reafirma el compromiso de votar el #22Oct por la candidata de la ciudadanía

Posteado en: Nacionales, Primarias, Titulares

“La victoria de María Corina Machado es la victoria de toda Venezuela, Un compromiso, un reto, una decisión y la evidencia más justa y apreciable que están dando al mundo los venezolanos de ser demócratas, de amar la paz, la libertad y de querer a nuestra nación verdaderamente libre y soberana”.

Así lo dijo Martha Hernández en su intervención al cierre de la marcha, que calificó de extraordinaria, con la cual los partidarios de la candidatura de María Corina Machado pusieron punto final a la campaña electoral que, en el estado Mérida, dirigió la coordinadora regional del partido Vente Venezuela.

-Esta marcha, dijo, es una demostración, más que palpable, del triunfo que tendrá el pueblo, representado en la figura de la líder de la fe y de la esperanza en un futuro mejor para Venezuela. Es, igualmente, un paso, firme y fuerte, en la ruta que con María Corina en primera línea de la vanguardia, están dando los ciudadanos a favor de un mañana mejor, posible, que regrese el progreso, el desarrollo, la paz y la libertad que el actual régimen nos arrebató. Esta multitud le está diciendo a los culpables de la inmensa crisis que oprime al pueblo, que están cansados de tanto sufrimiento y muy molestos por lo que le han hecho a Venezuela.

Martha Hernández expresó que “la crisis, con toda su crudeza, su daño gigantesco a la nación, entre otros muchos de los males ocasionados por torpeza este régime. María Corina está en el corazón de cada venezolano que aspira una vida mejor; está en el corazón de cada hogar donde falta un hijo a quién la diáspora lo aventó al mundo, y que lo quiere ver de regreso. Está, asimismo, comprometida con asegurar la paz y la libertad, que significa vivir en democracia, que es el sistema que facilita a la sociedad su avance hacia la modernidad. María Corina, les reitero, es la fe y la confianza. Ella representa, sin lugar a dudas, a la nueva Venezuela.

En una parte de su discurso advirtió “a los que nos dijeron que no teníamos la más mínima oportunidad de llevar a buen término un hecho como el que estamos realizando hoy, e igualmente realizan los ciudadanos en toda Venezuela, les decimos que observen y reconozcan que este es un movimiento que día a día crece y se profundiza en el alma nacional”. Añadió entre atronadores aplausos: “los que decían que lo único que le queda a los venezolanos es seguir aguantando a este régimen por muchos años más, con las multitudes que siguen a María Corina como testigos, les respondemos afirmando que vamos hacia adelante, no con triunfalismo sino con la certeza de alcanzar la victoria. Les decimos de una sola vez, que el triunfo de María Corina el 22 de octubre está asegurado. Los venezolanos confían en ella y con ella vamos a alcanzar la libertad”

La jefe del partido Vente Venezuela presentó a la multitud a Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela y jefe de Alianza de los Partidos Políticos del comando de campaña de María Corina Machado. La invitada especial al acto de cierre, intervino recordando que “fue en Mérida donde empezó todo, por lo que es un alto honor venir a esta tierra a acompañarlos esta tarde y, desde luego, a darle las gracias a nombre de nuestra líder por el arduo trabajo que todos ustedes, dirigentes y simpatizantes de esta causa que es por Venezuela, han estado llevando a cabo desde el mes de marzo en que, repito, aquí en Mérida comenzó esta travesía que nos llevará a la victoria”,

Manifestó que “la libertad tiene muchos enemigos y no todos se visten de rojos. Por ahí quedan algunos alacranes que ya no saben a quién picar e inocular su veneno. Por ahí están los topos tratando de abrir sus madrigueras y por ahí andan los ciempiés que ya no saben por dónde caminar: Todos tratando de arrinconar a la democracia, todos pugnando en contra de quien mejor la representa en este momento crucial e histórico para Venezuela: María Corina Machado que marcha adelante portando la antorcha de la paz, de la libertad, y aquí está la mejor prueba: todos ustedes, apoyándola”.

Agradeció también a todas las fuerzas, movimientos y partidos políticos que integran la alianza a favor de María Corina Machado, y a la dirigencia y a los afiliados de Vente Venezuela, su partido, “que codo a codo están demostrando fuerza, cada vez creciente, en esta hermosa tarea de ayudar a reconstruir nuestro país, y que en esta hermosa tarde en la Ciudad de los Caballeros plena este espacio, ya un referente de las luchas que en Mérida se dieron y se seguirán dando hasta alcanzar la democracia. Muchas gracias y ¡Hasta el final”.

En un solo grito, la multitud le respondió; ¡Sí, con María Corina, hasta el final.

Nota de prensa