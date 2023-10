Delsa Solórzano: El verdadero proceso de negociación comienza el domingo #22Oct

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Primarias

La candidatura de Encuentro Ciudadano a la primaria, Delsa Solórzano, aseguró este martes que la transición política en Venezuela inicia este #22Oct, tras conocerse los resultados de la primaria.

“El verdadero proceso de negoción comienza el domingo”, reiteró, asegurando desconocer los detalles del documento que este martes se firma en Barbados con el régimen.

“No sé que se va firmar hoy, es una especulación en la que no me quiero aventurar, y en todo caso, si lo que se firma hoy es el otorgamiento de derechos, los derechos no se revierten, los derechos no se someten a referéndum ni se firman, esto solo ocurre cuando no hay democracia”, dijo.

Reiteró que cree firmemente en el mecanismo de transición, “es un tema serio, este proceso de negociación no se puede tomar como definitivo, si yo gano, para mi la transición inicia este domingo, arranca la obligación de articulación”.

Solórzano aseguró, en un encuentro con la prensa nacional e internacional, que tras el 22 octubre inicia un proceso en el que todos los militantes de los diferentes partidos políticos deben sentirse bienvenidos.

Reiteró su agradecimiento a los cientos de militantes de otras organización políticas que en los últimos días se han pronunciado públicamente apoyando su candidatura. “Ya nuestro comando de campaña es ejemplo de unidad, al recibir con los brazos abiertos a la dirigencia de PJ, UNT, Copei y VP”.

“Esto no puede ser un proceso de tierra arrasada de un color para otro, debe ser un proceso de verdadera unidad”, reseñó.

“Es hora de que decidamos que nuestro voto cuente, que no nos dejemos llevar por cuentos de camino y que entendamos que no es verdad que ya hay una decisión tomada”.

Reiteró que los venezolanos van a elegir conscientemente a la persona que puede competir contra Nicolás Maduro por la candidatura presidencial.

La mesa servida

Solórzano aplaudió el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Primaria y aseguró que la CNdP ha informado que el material de votación ya se encuentra en las regiones bajo resguardo.

“Los centros de votación en el exterior están listos y auditados. Encuentro Ciudadano es el partido principal promotor de la primaria, fuimos el partido que propuso hace más de 2 años que la primaria fuera el mecanismo para escoger a la persona que le corresponde ser la abanderada en una Elección Presidencial”, recordó.

“En cuanto al tema de dónde se va a realizar el proceso de primaria en Argentina quiero decirle a los venezolanos en ese país que Encuentro Ciudadano está muy pendiente de la situación”, puntualizó.

“Bajo ninguna circunstancia vamos a admitir un proceso en el que los venezolanos en Argentina estén privados de participar”, dijo.

“Debemos seguir exigiendo a la comisión de primaria una solución que permita la participación de los venezolanos en esa nación”.

