Atacante que degolló a profesor en liceo francés es checheno y tenía vínculos con el terrorismo islámico

Un antiguo alumno de origen checheno, que estaba siendo seguido por los servicios secretos debido a sus vínculos con el integrismo islámico, llevó a cabo un ataque terrorista en un liceo de la ciudad francesa de Arras este viernes. El trágico incidente resultó en el asesinato de un profesor y dejó a otras dos personas heridas.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) ha asumido la investigación y ha presentado cargos de asesinato terrorista, tentativa de asesinato terrorista y asociación terrorista para preparar atentados. La Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT) ha sido encargada de coordinar las investigaciones, según informó la PNAT en un comunicado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 de la mañana en el liceo Gambetta de Arras. Un joven de unos veinte años, exalumno de la institución, apuñaló al profesor, quien resultó degollado, y también hirió al director y a otro miembro del personal del centro educativo, según informaron los medios locales.

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, anunció en su cuenta de Twitter que el autor del atentado ha sido detenido. Además, se ha arrestado a un hermano del agresor cerca de otro centro educativo, según informó BFMTV.

In #France, a man, shouting "Allahu Akbar", stabbed a schoolteacher to death

In the city of #Arras in France, a man with a knife attacked a school. A teacher was killed, several people were injured, BFM TV reported.

All educational institutions in the city were closed after the… pic.twitter.com/LJ6CpBVVIe

— NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2023