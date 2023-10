Miguel Cabrera se unió a selecto grupo con Willie Mays y Hank Aaron tras su retiro

Click to share on Google News (Opens in new window)

Miguel Cabrera cerró su capítulo en las Grandes Ligas este domingo, tras disputar su último juego en la serie entre los Guardianes de Cleveland y Tigres de Detroit, donde se unió a un selecto grupo junto a Willie Mays y Hank Aaron.

De acuerdo a un reporte en la red social X de la MLB, el venezolano es el tercer jugador en la historia de la Liga Americana y la Liga Nacional que termina su carrera con un promedio superior a los .300, pega más de 500 jonrones y más de 3.000 hits.

Miguel Cabrera joins Willie Mays and Hank Aaron as the only players in AL/NL history to finish their career with a .300+ average, 500+ home runs and 3,000+ hits. ? pic.twitter.com/4ugdvmJP2Q

