El TPS como esperanza para los venezolanos en EEUU: Claves sobre la nueva extensión

La gran crisis política, económica y social que acecha al país ha desencadenado el éxodo masivo de cientos de venezolanos durante las últimas décadas al exterior. La cifra de emigrantes no deja de aumentar y Estados Unidos se convirtió en el refugio habitual donde muchos esperan iniciar una nueva vida. Dolor, angustia, violaciones, secuestros, robos, desapariciones y los peores crímenes son parte del alto precio que deben pagar en el arduo trayecto hacia el tan anhelado “sueño americano”.

Recientemente, la administración de Joe Biden anunció la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi medio millón de venezolanos que llegaron a tierras norteamericanas hasta el 31 de julio de 2023. La extensión del beneficio parece empeorar los cruces en la frontera, pues centenares de coterráneos ignoran el alcance de esta medida y hacen caso omiso a las advertencias de deportación. Ante la incertidumbre y desinformación, La Patilla acudió a especialistas legales en materia de inmigración, para aclarar algunos puntos clave sobre la concesión.

Por: Elizabeth Gutiérrez | lapatilla.com

El TPS se trata de un estatus temporal que garantiza a las personas que se encuentran en Estados Unidos tener protección contra la expulsión tras la permanencia ilegal en el país. Después de la extensión anunciada días atrás, el Departamento de Seguridad Nacional presentó este viernes 29 de septiembre un aviso del Registro Federal para que los venezolanos puedan optar a la ampliación y explica cómo deben registrarse a través de los formularios indicados a partir del 3 de octubre del año en curso.

Por su parte, el abogado Jesús Reyes hizo énfasis en que todos los venezolanos pueden aplicar siempre y cuando hayan residido en el país el 31 de julio o antes. No obstante, explicó que solo serán tomados en cuenta “aquellos que tengan buena conducta moral, específicamente personas que no tengan delitos serios en su contra o un historial criminal”.

Al mismo tiempo, Reyes aseguró que los migrantes que tienen un proceso de asilo pendiente, incluso quienes llegaron a través del parole humanitario, pueden aplicar para el TPS. “Y eso es importante aclararlo porque he notado que hay muchos que no tienen esa información, piensan que porque entraron por la frontera o con parole no son elegibles y eso no es cierto. De nuevo, con tal de que haya ingresado en el tiempo del 31 de julio del 2023 o antes puede calificar al TPS”.

Según el abogado de inmigración Raúl Escobar, el TPS además de brindar la seguridad de no ser deportado de Estados Unidos, permite regularizar su estatus migratorio en el país. “Es un beneficio significativo para aquellos que se encuentran bajo un proceso de asilo pendiente ante Uscis o la Corte de Inmigración y para los que necesitan regularizarse”.

El valor de la protección

Obtener una green card, un tema de interés para muchos venezolanos en Estados Unidos, no es vinculante con el hecho de tener el TPS, aunque podría facilitar el proceso. Escobar comentó que, a pesar de que no se garantiza automáticamente la residencia permanente, puede ayudar a subsanar condiciones que impiden obtenerla. Cada caso será particular y requerirá asesoría legal específica.

Para Reyes, el TPS podría aumentar las probabilidades de obtener la residencia, especialmente si hay una petición familiar o laboral de por medio.

Una pregunta frecuente es si los ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad pueden optar al TPS. El abogado Reyes afirmó que esto no es una limitante siempre y cuando se aclare al Servicio de Ciudadanía e Inmigración que el solicitante no tiene suficientes vínculos con el otro país para renunciar a la protección que ofrece Estados Unidos. Esto también se aplica a personas con residencia en un tercer país.

Los solicitantes al Estatus de Protección Temporal pueden demostrar que llegaron al país norteamericano de diferentes maneras. De acuerdo con Reyes, el migrante debe exponer cualquier información que pueda constatar que estuvo en Estados Unidos antes del 31 de julio, por ejemplo: documentación, trámite legal que haya hecho, recibo de electricidad, de agua, de teléfono, o algún tipo de contrato. “Aunque haya entrado de forma irregular, es importante y es lo que se tiene que señalar para que la persona tenga el TPS”.

Como cada persona requiere una atención personalizada, el especialista Escobar insistió en la importancia de buscar el apoyo de un abogado de inmigración para recibir asesoría y de esta forma cumplir con los requisitos sin problemas.

Vulnerabilidad sin TPS

Pero, ¿cuál es el riesgo que enfrentan aquellos venezolanos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y buscan ampararse bajo el TPS?

La advertencia de los especialistas es clara, de ser negada la aplicación al beneficio del TPS, la persona no contará con la protección ante la deportación, razón por la cual el solicitante podría estar en una posición vulnerable al no poseer un estatus migratorio legal.

No obstante, Reyes aportó una perspectiva más optimista ante una eventual deportación. “Es muy improbable que eso pueda pasar. Normalmente cuando hay una negación de TPS no le procede una deportación”. Explicó que, en el peor de los casos, una persona tendría la oportunidad de presentar su caso ante una Corte de Inmigración.

Reyes señaló que antes de que se pueda deportar a alguien, deben respetarse los procesos legales debidos. “A una persona por lo general no la pueden deportar así por así. Entonces, antes de que una persona sea deportada, debe tener un proceso debido y parte de ese proceso es poder comparecer delante de un juez de inmigración y demostrar su caso, ya sea de persecución, refugio, entre otros”.

Otra gran interrogante gira en torno a los venezolanos que pisaron suelo estadounidense antes del 31 de julio de 2023, pero por alguna circunstancia se vieron obligados a salir del país, bien sea por vacaciones u otro motivo en particular. Reyes reveló que los inmigrantes deben aplicar al Estatus de Protección Temporal estando dentro de Estados Unidos y un viaje corto podría traer como consecuencia que su solicitud sea denegada.

En este sentido, recalcó: “Es importante que toda persona que califique al TPS no haga algún viaje antes de que esta petición no haya sido aprobada. Ya cuando la petición es aprobada y la persona tiene un permiso de viaje, si puede ir fuera del país. Pero repito, un pequeño viaje no hace a la persona inelegible al TPS, pero si pudiera poner en riesgo su solicitud para este amparo”.

Panorama migratorio

En los últimos años, la migración venezolana hacia Estados Unidos se disparó significativamente. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, en el 2022 se cuadruplicó la cantidad de criollos que cruzaron la frontera sur, en comparación con el año anterior, todo con el deseo de alcanzar el tan anhelado “sueño americano”.

Reyes desvinculó al TPS de los cambios inminentes en la migración venezolana hacia Estados Unidos. Acotó que los factores geopolíticos y las elecciones futuras desempeñarán un papel más significativo en el destino de la inmigración

“No solo las elecciones del próximo presidente de Estados Unidos, sino también las elecciones legislativas. ¿Qué tipo de legislación, qué tipo de medidas migratorias van a llevar a cabo para ver si hay alguna especie de reforma y control en la frontera?”, cuestionó.

Escobar, por su parte, recordó que estamos presenciando una oleada histórica de venezolanos que buscan ingresar a Estados Unidos. En este contexto, destacó la importancia de seguir las vías legales y seguras, especialmente en un momento en que el gobierno busca combatir los cruces ilegales.

El Estatus de Protección Temporal es un faro de esperanza en medio de aguas inciertas, pero no se espera que sea el único factor que determine el rumbo de la migración venezolana en Estados Unidos. Muchas variantes tendrán un papel importante en la dirección que tome este fenómeno, que de momento, no parece tener freno. En este paisaje cambiante, la responsabilidad y la legalidad siguen siendo fundamentales para aquellos que buscan un nuevo comienzo en tierras norteamericanas.