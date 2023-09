Una hoja de ruta clave, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Voluntad Popular ofreció detalles sobre el llamado Protocolo Barinas, el pasado miércoles, que se traduce en la ampliación de la hoja de ruta de la elección primaria que propone el candidato del Comando Páez, Freddy Superlano, donde participan Bandera Roja, Fuerza Liberal, Líderes por el Cambio, LXC y Voluntad Popular.

Es necesario exponer en que consiste y cuáles son los objetivos del Protocolo Barinas, en aras de su divulgación y para que nuestros amables lectores estén mejor informados sobre el mismo.

En principio hay que decir que reposa en tres pilares fundamentales: organización, movilización y defensa del voto, para concretar el deseo de cambio de los venezolanos.

El protocolo tiene además siete puntos claves: 1. Unidad y candidatura unitaria. 2. Construcción de coaliciones y adaptación estratégica. 3. Movilización y defensa del voto. 4. Transparencia y difusión de resultados. 5. Internacionalización y reconocimiento. 6. Constancia y persistencia. 7. Consolidación del Cambio.

El Protocolo Barinas tiene su origen en los dos emblemáticos triunfos logrados por la auténtica oposición democrática en la elección regional a la gobernación de esa entidad, cuna del chavismo. El primero fue el 21 de noviembre de 2021, que ganó Superlano con la fuerza de su liderazgo, siempre apegado a la vía electoral para lograr el cambio político, para luego ser despojado del triunfo de manera ilegal. Pero eso de nada le sirvió a Nicolás Maduro, porque el 9 de enero de 2022, volvieron a caer derrotados y por un margen mayor, en la repetición de la elección, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del gobierno. Allí Superlano volvió a jugar un papel primordial.

Podemos decir que la efectividad del Protocolo Barinas está comprobada y se convierte en una hoja de ruta clave, en forma de guía estratégica, para la victoria democrática en la primaria.

Ante todo lo anterior y a 30 días para esta histórica elección, consideramos oportuno que los otros doce candidatos, las organizaciones políticas y sociales presten mucha atención a esta propuesta, porque se trata de fortalecer y hacer crecer exponencialmente la posibilidad de ganar de la candidata o candidato que enfrentará a Maduro en el 2024.

………………………………………….

Freddy Superlano ha sido un líder que proviene de la regiones, que tiene la fuerza y la convicción de que el cambio político puede realizarse por la vía electoral, como lo demostró en el proceso Barinas. Eso muestra también que ha sido uno de los principales líderes del país y ahora precandidato presidencial, con una de las mejores propuestas para ganar y cobrar si se hace lo necesario, incluido lograr adaptarse en el plano estratégico con el objeto de burlar el campo minado que Nicolás Maduro ha construido.

Todos saben que los procesos electorales de los últimos años que ha dispuesto el régimen no han tenido sustento constitucional, en consecuencia no han tenido sustento legal y muta, por cuanto el fin no tiene nada que ver con el respeto a los derechos políticos constitucionales de los ciudadanos, sino que el fin es como a partir de una minoría provocar el desaliento en la población, la fractura en la oposición, para que esa minoría del Psuv se haga pasar como una mayoría de manera fraudulenta. Pero a pesar de ello, cuando el mundo democrático ha logrado unificar una estrategia realmente unitaria y coherente, se producen resultados como el del 2015, con el triunfo arrollador de la oposición en la elección a la Asamblea Nacional.

Además de Barinas, que sirve de base y es uno de los pilares que tenemos, observamos para este proceso de elección presidencial de 2024 un elemento precedente que es la primaria, como medio de facilitación para que podamos hacer varios trabajos para prepararnos de la manera más óptima posible. Por ejemplo, en la defensa del voto, el adiestramiento de nuestra gente para que no haya mesa electoral sin una persona comprometida y suficientemente adiestrada, así como consolidar los factores de organización y movilización de los activistas y el voluntariado.

Estamos trabajando para el 2024 y 2025.

Hay algo en que deseo poner el foco de atención.

En el inicio de la construcción del proceso de primaria se hablaba de una doble vuelta, por ser un mecanismo que varios pueblos han desarrollado y han dispuesto por la vía constitucional, cuyo motor fue Francia, con el llamado ballotaje. Esto obliga la doble vuelta, salvo que en la primera vuelta (que en nuestro caso pudiera ser la primaria), sirva para que la persona pueda hacerse acreedor de la candidatura para presidencia de la republica, bajo el régimen de la legitimidad que impone tener la mayoría de votos. No es el caso del proceso venezolano, en el cual con una minoría una persona puede ser presidente.

Doce países latinoamericanos han tenido ese positivo avance constitucional de la doble vuelta o ballotaje: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay. Mientras que Venezuela sigue a la saga.

Esos sistemas constitucionales han establecido unos mecanismos para que quienes lleguen a esos cargos lo hagan con legitimidad. Se trata entonces de que en función de esos principios nosotros podamos establecer una fortaleza en la legitimidad y en la representación.

¿Cómo nosotros podemos realizar esto? Voluntad Popular, durante la rueda de prensa de la que hablamos al principio, expuso la forma en que se puede vislumbrar en este proceso de primaria las capacidades y fortalezas que pudiera tener un candidato o candidata que logre ganar la elección. Y eso depende de la fuerza que imponga el porcentaje en el proceso de primaria. Me explico:

Si los 13 candidatos que van a la primaria presidencial el 22 de octubre se distribuye la votación, ciertamente no habrá una fortaleza real en el ganador y opera el acuerdo.

En relación al ballotaje, para contextualizar a nuestros lectores, hay que ir a los ejemplos. En el caso de Argentina, el candidato que en una primera vuelta gane con un 45% ya es el ganador automático e igual lo sería con un 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Y en el caso de Colombia el que gane con la mitad más uno ya es el presidente de la republica. En situaciones distintas se impone el ballotaje. En lo personal creo que esos principios constitucionales, que son aplicados en otros países y que han sido muy efectivos, pueden tener también un efecto positivo si se aplica en el proceso de primaria. Explico: si nosotros podemos determinar que dos terceras partes del voto de los ciudadanos en el proceso de primaria le conceden esa legitimidad a un candidato(a), tendría la fuerza necesaria para que en caso sobrevenido de que sea bloqueado por el régimen, como sucedió en Barinas con Freddy Superlano, ese candidato que obtuvo una votacion calificada, estaría facultado para que de la lista de los que participaron en la elección o mismo fuera de esa lista, ser un factor decisorio para ubicar el candidato presidencial, cuyo perfil debe ser establecido, mas alla de las exigencias constitucionales.

La práctica de la inhabilitación como medio de exclusión en la postulacion no es nueva. Se ha aplicado en el pasado.

Leopoldo López sufrió una inhabilitación inconstitucional e ilegal, acudió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, obtuvo una decisión favorable y el TSJ no permitió aplicarlo en Venezuela. Eso generó q nuestro país se apartase del sistema Interamericano de defensa de los DDHH. La dictadura se impuso, y los “beneficiarios” en su momento fueron Antonio Ledezma para la elección para la Alcaldía Metropolitana y luego Henrique Capriles que recibió el apoyo de Leopoldo López y Voluntad Popular en las elecciones primarias para escoger el candidato a presidente de la republica en febrero del año 2012. Recordemos que en el año 2013 Antonio Ledezma recibió el apoyo de Leopoldo López quien estaba de primero en las encuestas, pues el régimen aplicó la inhabilitación inconstitucional. En esas ocasiones no hubo trauma. El historial de los líderes de Voluntad Popupar han demostrado en el tiempo el desprendimiento y el foco electoral para el cambio político.

Para concluir la ampliación de la propuesta del “Protocolo Barinas ” en estos procesos de transición tan accidentados, la persona que gane la primaria debe tener como máxima prioridad trabajar para la normalización de la institucionalidad en el país y ese proceso pudiera estar en el orden de los tres años. Así lo ha expresado Superlano y otros candidatos. En este caso tendría que haber un compromiso previo entre los candidatos. Y otro elemento muy importante a considerar es lo que ha indicado el cardenal Baltazar Porras, quien expresó su preocupación por lo que sucede y ha puesto a la disposición su jerarquía y a la Iglesia Católica venezolana, para una posible mediación entre el gobierno y la oposición. Esto es otro factor muy importante que debemos tomar en cuenta a 30 días de nuestro proceso de primaria.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.