Impactante VIDEO: El accionar de unos ladrones contra un conductor para despojarlo de su vehículo en Chicago

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Estados Unidos sigue siendo motivo de sorpresa por la inseguridad que ha incrementado en sus principales ciudades. En las últimas horas se dio a conocer un video impactante en el que se puede ver un robo coordinado por ladrones de vehículos obligando a un conductor a salir de su Audi a punta de pistola y dejándolo tirado en medio de una carretera de Chicago mientras otros autos pasaban.

Por Semana

Las imágenes muestran un Audi A4 estacionado en una carretera de cuatro carriles con las luces delanteras encendidas cuando otros dos vehículos se acercan desde la otra dirección, girando para atrapar al Audi bloqueándolo por delante y por detrás.

En el video se puede ver cómo la víctima intenta huir adelantando un carro y tratando de no chocar con el vehículo de los delincuentes, pero los ladrones cierran su paso cada vez más para que no tenga posibilidad de moverse.

Luego, de manera sorpresiva, al menos tres hombres saltan de los vehículos donde se movilizaban y al menos uno le apunta con un arma a través de la ventana del conductor. Seguido a esto arrastran al conductor objetivo y lo arrojan al suelo.

Dramatic video shows the moment a man is carjacked by 2 carloads of armed men near Wabansia and Western on September 2, 2023 in #Chicago

The man was boxed in and subsequently forced to the ground by the armed men and they proceeded to take his car and his belongings. https://t.co/XGj9Mht5cX pic.twitter.com/nFnikZAhZo

— 16th & 17th District Chicago Police Scanner (@CPD1617Scanner) September 19, 2023