Nueva polémica para “El Grupito d’ Atrás”: programa de radio denuncia plagio y aclaran que no son ellos 

Los locutores Fafa Álvarez Schweinsteiger y Alessio Vargas del programa de radio El Grupito De Atrás !Aú! en la Hot 94.1 FM en publicaron par de video donde aclaraban que no están vinculados a las polémicas declaraciones del comediante Breinel Zambrano, conocido como “La Titi”.

Fafa Álvarez Schweinsteiger aclaró que “El Grupito de Atrás ¡Aú! en Hot 94.1 FM no hacemos este tipo de contenido. (…) Aparece un nuevo podcast que se llama El Grupito d’ Atrás Podcast, que si bien el logo se parece” no son ellos. “Yo creo que si son del grupito de atrás, porque se copiaron. Yo creo que se copiaron. Ustedes son los profesores, digan si copiaron o no se copiaron”.

“Yo pido es que no vayan a denunciar la cuenta El Grupito de Atrás ¡Au! con este logo amarillo, porque yo tengo cinco años trabajando y no quiero que me eliminen la cuenta por culpa de otros“, solicitó Álvarez Schweinsteiger.

Fafa concluyó diciendo que “y por cierto, hay que respetar a los discapacitados. Me uno al rechazo a este tipo de contenido. Humor es válido siempre y cuando no ofenda a nadie”.

Por su parte, Alessio Vargas, explicó que “se copiaron de El Grupito de Atrás ¡Aú! y no contento con eso. Ayer había una gente que quería que nos cayera la ley encima. Nos tuvimos que poner a indagar para ver qué estaba pasando. Quiero entrar en el tema de la polémica porque errar es de humanos, pero si me quiero ir al tema de la copia plagio, como lo quieran llamar”.

El comunicador aclaró que su programa de radio tiene cinco años al aire, “aproximadamente 3000 horas en vivo y ahora un podcast que pone el mismo nombre y tiene tres episodios. Y es que yo pudiese pensar que no se lo copiaron, que se les ocurrió el nombre y no se dieron cuenta y por eso decidieron utilizarlo”.

Vargas se centró en las semejanzas entre los logos “nuestro logo es amarillo y azul, bello. Este, bueno. Pero El Grupito d’ Atrás Podcast, blanco y negro. Las palabras en la misma línea y ellos tienen de apóstrofe y dice podcast en el mismo amarillo que el nuestro”.

“Hermano, si te vas a copiar, no lo hagas tan boleta porque es que queda feo. Además, ¿por qué le pones podcast? ¿Por qué no le pusiste el grupito de atrás solo y ya?”, cuestionó Vargas .