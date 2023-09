Muy delgado y sorprendido: así se vio a Ovidio Guzmán en su primera FOTO tras extradición a EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

A pocas horas de que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fuera extraditado a Estados Unidos, autoridades de dicho país ya dieron a conocer la primera fotografía del hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán durante su llegada a Chicago, Illinois.

Por Infobae

Fue a través de X, antes Twitter, donde el ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek S. Maltz, compartió una fotografía en la que se ve Ovidio Guzmán esposado abordo de una aeronave

“Ovidio Guzmán, bienvenido a América. Disfruta del reencuentro familiar con tu padre”, escribió Maltz junto a la fotografía.

Así fue visto Ovidio Guzmán a su llegada a Chicago

El también integrante de la facción de Los Chapitos arribó a Chicago con la vestimenta de preso con el número 5684 que le fue otorgada en la cárcel de máxima seguridad, El Altiplano; lugar en el que estuvo recluido en México desde su detención -ocurrida en enero de 2023-.

Ovidio Guzmán, WELCOME TO AMERICA ??????and enjoy the family reunion with your father

El CHAPO in maximum ??federal prison.

Positive development with this extradition but keep in mind that CDC released the latest drug death numbers for the 12 months ending April 2023 at 111,… pic.twitter.com/ryjTKswtVI

— Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 16, 2023