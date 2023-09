El detrás de escena de la última etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Posteado en: Deportes, Titulares

A pesar de haber registrado unas estadísticas brillantes, Cristiano Ronaldo no dejó una buena imagen en su segunda etapa del Manchester United. El astro lusitano marcó 27 goles en 54 partidos, pero su salida empañó su legado en el club británico, debido a la decisión de continuar su carrera en el fútbol de Arabia Saudita.

Por Infobae

En una entrevista brindad a Sky Sports, el ex ayudante de campo de Sir Alex Ferguson y Solskjaer, Mike Phelan, reveló detalles inéditos de la estadía del legendario portugués en Old Trafford. “En la segunda etapa llegó más grande, más testarudo y mucho más obstinado. Todavía contaba con unos estándares de trabajo muy altos y era fantástico entrenar con él. No sólo no quería bajarlos, sino que pretendía elevar las exigencias de sus compañeros. Y cuando eso sucede, se pueden perder a algunas personas por el camino”, destacó el ex futbolista del Burnley y Norwich City.

Además, el colaborador de los estrategas de los Red Evils explicó por qué CR7 no logró continuar con su idolatría en Old Trafford. “Cuando tratas con gente importante, pueden ocurrir estas situaciones. Ellos quieren mirar atrás y decir: Vaya, fue un éxito. Y probablemente él no haya podido satisfacer sus necesidades. No lo sé, porque nunca tuve esa conversación con él. Creo que sus metas estaban en otra parte”, subrayó.

