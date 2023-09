Habló la hermana de Edwin Arrieta: “No concibo cómo alguien puede asesinar así”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Este martes 12 de septiembre Darlin Arrieta, hermana del cirujano colombiano Edwin Arrieta asesinado por Daniel Sancho, se sienta por primera vez un plató de televisión español para conceder una entrevista al programa de televisión en ‘Mañaneros’, el nuevo programa de TVE presentado por Jaime Cantizano. «Están siendo días muy duros, y los que seguirán siendo», confesaron al espacio.

Por abc.es

Tal y como ha revelado la propia cadena pública mediante un comunicado, Arrieta llega a España procedente de Santa Cruz de Lorica con la absoluta convicción de que Edwin y su familia «merecen respeto» y que «el único objetivo [de los familiares] es recuperar los restos mortales» de la presunta víctima. «Edwin significaba todo para nosotros», declara Arrieta en el mismo texto.

«Esta es la primera y única entrevista que va a conceder», ha comenzado diciendo el presentador. «Estoy con mucho miedo porque es la primera vez que doy una entrevista en vivo. A parte de que es otro país, otro continente…», ha confesado. «Más que decisión mía han sido de mis padres», se ha referido al hecho de viajar hasta nuestro país para conceder una entrevista. «Muchos medios han tergiversado la historia y estoy aquí para contar la verdad», ha aclarado.

«Yo no sabía que existía esta persona. Nosotros estábamos muy unidos, hablábamos entre cuatro y cinco veces al día. Tratábamos los temas de familia, dejábamos el mundo exterior fuera», ha comenzado diciendo sobre la relación con su hermano. «El hecho de que mi hermano viajase a España no era raro porque le gustaba viajar», además «su sueño era homologar su título de medicina en España, venía para dejar documentos».

Tras esto, Jaime Cantizano ha mostrado a la audiencia los últimos audios que Edwin Arrieta envió a través de Whatsapp en los que dice: «Ajá, papi. ¿bien y tú? Ya estoy en Tailandia. Acá son las seis de la tarde ¿Cómo amanecieron ustedes?, ¿Y mami?», momento en el que su hermana no puede contener las lágrimas y se derrumba. «Cuando pasaron unas horas y mi hermano no llamaba presumí que era por el cambio de horario que estaba cansado o dormido. A las 11 de la mañana mi padre me dijo que no conseguía hablar con él y me puse yo a intentar hablar con él y como no me responde me empiezo a preocupar», ha asegurado.

«Tras esto comencé a buscar en sus redes sociales y encontré a este señor [dice en relación a Daniel Sancho]. Cuando le pregunté por mi hermano me dijo que estuvo la noche anterior con él pero que le había perdido el rastro», ha relatado. «Yo me enfadé y le pregunté por qué no había contactado con las autoridades y me dijo que se iba a duchar e ir a la policía».

