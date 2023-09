Henry Ramos Allup: Queremos elecciones sin inhabilitaciones y sin partidos judicializados (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática (AD) enfatizó que quiere elecciones sin inhabilitaciones y sin partidos judicializados, en una entrevista concedida a un medio nacional el pasado domingo.

lapatilla.com

Ramos Allup señaló que “la judicialización fue una medida artificial de Miraflores, precisamente porque no lograba controlar, ni dominar, ni subordinar a la dirección política del partido de la que yo soy Secretario General. Esa mediad le entregó las siglas y la supuesta representación del partido a un grupo de personas, ex militantes de AD, sumisos al gobierno. Pero todas esas cosas se van a resolver en el mediano plazo, porque han entendido que con partidos judicializados y con candidatos inhabilitados no se puede construir ningún sistema democrático verdaderamente sólido”.

Además, agregó que “la militancia del partido no quiere nada con quienes se prestaron junto con Miraflores a que les escamotearan su partido. El partido no perdona”.

“Yo la verdad es que no entiendo ese contrasentido de un aspirante (Capriles) que dice que no hay ambiente de primaria. Si dice que no hay ambiente eso provoca retracción en vez de concurrencia electoral, pero cada quien tiene su forma de expresarse. El ambiente se ha ido construyendo poco a poco y que en la medida de que los precandidatos hagan recorridos, vayan a programas, difundan su propuesta, la gente se estimula a participar” señaló.

“Yo no hablaría de enemigo a vencer. Miraflores debe garantizar unas elecciones competitivas y en la oposición después de nuestras primarias, escoger un candidato o candidata que compita con el candidato del gobierno. Ese es el sistema democrático. (…) Quien gane las elecciones no puede perseguir al otro y tratar de asesinarlo, liquidarlo y borrarlo del mapa, porque el otro existe. Miraflores debe saber que la oposición existe y la oposición debe saber que quienes están en Miraflores, su partido, su organización, también existe. La garantía de un buen gobierno es que tenga oposición (…) Yo no creo que a Nicolás Maduro le interese que la oposición desaparezca, que no exista o que no haya elecciones competitivas o que en caso de que en unas elecciones competitivas pierda no le entregue al sucesor. Yo no veo ese paisaje. Si los actuales gobernantes pierden las elecciones en un sistema libre y competitivo que es el que nosotros queremos, tiene también garantizada su existencia porque nosotros no estamos jugando a la liquidación, ni a la desaparición ni física, ni política de nadie”.

En cuanto a la mesa de negociación Ramos Allup agregó “Van a continuar las reuniones que hace la PUD con Miraflores, por un lado Gerardo Blyde y por otro el Dr. Jorge Rodríguez, no son reuniones que se hacen en las catacumbas, son reuniones que tienen intermediación del reino de Noruega. Yo soy un convencido de que los diálogos siempre son necesarios”.

Por otra parte, destacó que “Nosotros hemos planteado que queremos elecciones sin inhabilitados, sobre todo si en estos casos no se han cumplido ninguno de los trámites establecidos en la constitución y en las leyes para proceder a las inhabilitación política de nadie. Queremos elecciones sin inhabilitaciones y sin partidos judicializados (…) Si el gobierno insiste en su tesis de mantener inhabilitaciones, la oposición tiene que ver qué hace, tiene que tener su Plan B. (…) No estamos en plan de revelar cuál es el mecanismo sustitutivo, no queremos inhabilitaciones, pero sí de casualidad el gobierno insiste en mantener las inhabilitaciones, la oposición no puede dar forfait electoral y tiene que participar”.