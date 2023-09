El régimen y sus alacranes: La conspiración contra las primarias, por José Gato Briceño

Posteado en: Opinión

Cierta gente en mi país, que se identifica como enemigos del régimen narcoterrorista y pregona -de la boca para fuera- que se oponen a esta calamidad, estos desequilibrados que han destruído nuestra nación, son el extremo de la deshonra, son igualmente responsables como aquel de la élite chavista que saquea nuestras riquezas, roba a sus hermanos, humilla y desbarata nuestra sociedad. No hay forma de que yo asimile y entienda que sigan creyendo que nos engañan. Esta conspiración a gritos, desnuda y a la vista nos deja atónitos pues hay demasiada desfachatez en la planificación y ejecución de estas fechorías. He escrito y repito en cada esquina desde hace algún tiempo lo que se venía, un Henry Ramos Allup asomando la suspensión de las elecciones primarias, ejercicio democrático que no debería aterrorizar más que al narcochavismo, como en efecto los aterroriza, pero que a los que lo enfrentamos con ética ,nos alegra.

Por eso es muy esclarecedor ese pánico que cada día cunde más entre líderes del grupo de partidos progobierno (G3) ya que están claritos en el daño que les puede hacer esta elección ante el inminente y arrollador avizoramiento de un liderazgo fuera de sus filas. No es una lucha limpia por lograr un candidato para unir fuerzas, es una lucha intestina por no perder el poder de no dejar la teta que vergonzosamente tienen con el narcochavismo a cambio de estás cochinas jugarretas, que si bien no engañan a todos, si confunden al electorado opositor. ¿Y Venezuela ? Bien, gracias !

Por la absoluta necesidad de desplazar a esas fuerza oscuras, disfraces de políticos, deseo como venezolano que se efectuen las elecciones primarias el próximo 22 de octubre, que lleguen a feliz término ya que para mi es determinante por el momento histórico político que vive Venezuela.

Refuerzo lo antes dicho, las primarias son el único mecanismo que goza, o le dará legitimidad, al nuevo liderazgo con el cual se escogería no solo un candidato único sino al vocero de la oposición ante las instancias internacionales con las que pediríamos más y más acorralamiento a los narcodictadores y a su entorno.

Los tiranos van impedir a todo trance las elecciones primarias, tienen sus aliados dentro de la mafia seudoopositora y peor que eso, van a afelantar las elecciones presidenciales porque ellos no tienen ni han tenido jamás ninguna intención de entregar el poder.

Desde luego se ve a leguas y super descarado que en vista del fenómeno electoral que ha despertado Maria Corina, opacando al llamado G3 (mequetrefes, cómplices, contratistas y aliados de Maduro) Acción Democrática (AD) Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) son ellos los que celebran las ilegales inhabilitaciones para no desaparecer del mapa político, no importandole Venezuela, sino sus bastardos intereses .

Para confirmar cada “sospecha” pudimos ver declaraciones de Henrique Capriles esta semana en las que afirmaba que no veía entusiasmo en las primarias, cómo lanza de desmotivación total a la poblacion. No tengo un ápice de dudas que van a seguir colaborando a como de lugar para que no se efectúen las primarias, ya el narcogobierno les impuso la línea y podemos ver la narrativa de los dirigentes del G3 afirmando al unísono que se retiren los inhabilitados. ¿ Aceptar las inhabilitaciones ilegales, no es aceptar que Maduro escoja el candidato de la oposición? ¿Vamos a liberar a Venezuela con esa clase de opositores que obedece todo lo que le impone el narcoregimen? eso no son opositores, son cómplices tarifados y hechos a la medida del régimen. ¿ Dónde quedo la historia o el estirpe de los libertadores de la patria para que nos tengan sometidos unos chulos de una isla arruinada sin futuro cómo Cuba? ¿No hay un lapso de tiempo después del 22 de octubre que nos permitiría dar la batalla en todos los escenarios si gana un inhabilitado? Con la presión internacional ,apoyo interno de los demócratas reales ¿o acaso es mentira que hay un fuerte descontento en todos los estratos del estamento militar que pudiera haber un desenlace?

Sería una oportunidad factible para asi cristalizar nuestro sueño de libertad mucho más rápido.

Desde la cárcel del exilio veo con tristeza que algunos venezolanos a estas alturas, ven la salida en las manos de los candidatos de Henry Ramos Allup y de Manuel Rosales (Carlos Prosperi y Henrique Capriles respectivamente) y eso me hace repetir este tipo de escritos, pues o no están informados, que eso pudiera ser y eso es respetable, o tienen el síndrome de los que a estás alturas siguen asistiendo a los actos del PSUV y creyendo a ciegas en la revolución.

Lo declarado por Capriles y lo afirmado por el engendro Diosdado Cabello en su programa de chismes de los miércoles, haciendo saber que los centros de votación requieren permisos en las plazas públicas el 22 de octubre, es un detallito más de las claras jugadas para entorpecer o impedir las primarias.

Desde adentro de esa fuerza progobierno se mueven con mucha fuerza en contra de las primarias, la ex presidenta de la Comisión Nacional de las Primarias (CNP) María Carolina Uzcátegui denunciando que no hay condiciones para efectuarla y le hizo un llamado al nuevo Consejo Nacional Electoral que las haga. ¿Que tal? Maria Carolina Uzcátegui es una persona de confianza de Henrique Capriles, y que casualidad que el día que renunció como vicepresidenta, lo hizo saliendo del despacho del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Aquí se puede aplicar el viejo adagio popular :”por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote”

Por otra parte el pasado jueves se activó la policía política (SEBIN) que ya sabemos que su jefe es el pimentón Cabello Rondón, adelantando una investigación por “financiamiento ilegal” a los directivos de la Comisión Nacional de Primarias y juntas regionales.

Tiros desde adentro, y desde “afuera” todos dirigidos al fracaso de este ejercicio que nos revive a muchos la esperanza, no paremos de denunciarlos, de meterlos en el mismo saco, porque es ya más que evidentes que son caimanes del mismo pozo.

Mis hermanos, fuertes y firmes enfrentando ahora más que nunca a la peste narcochavista y sus parásitos, lo hago cada segundo sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

