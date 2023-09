Crecen las colas por gasolina a precio internacional en el norte de Anzoátegui

En las últimas semanas se ha vuelto cada vez más difícil adquirir gasolina en las estaciones de servicio que despachan a precio subsidiado en la zona norte del estado Anzoátegui.

Por Javier A. Guaipo/ Corresponsalía lapatilla

Algunos conductores han optado por trasladarse a ciudades de la zona oeste, como Píritu o Clarines, a ver si corren con mejor suerte.

A otros no les ha quedado más remedio que comprar a precio internacional y por eso se han comenzado a ver colas cada vez más largas en los alrededores de las estaciones de servicio (E/S) que venden a 0.50 centavos de dólar por litro.

Un ejemplo de esto es la bomba ubicada en la intersección de la avenida principal de Lechería con la Intercomunal, donde se han observado largas filas desde hace varios días.

“Mientras esta crisis se mantenga, buscaré cómo hacer el sacrificio de pagar gasolina dolarizada. Prefiero eso a tener que amanecer haciendo una cola, con el riesgo de que me den 20 litros o menos, o que simplemente me digan que se acabó”, expresó Julio Perdomo, quien esperaba para echar combustible en la E/S del Crucero.

En otras estaciones como la Francisca o París en Barcelona, también se han comenzado a observar colas cada vez más largas.

Según conductores que se dedican al transporte público, esto se debe en parte a que a su gremio le han bajado el “litraje”.

“A mí me tocaba echar en la bomba de Los Potocos, pero la última vez que fui solo me querían despachar 20 litros, cuando anteriormente no había restricción. Tuve que reclamar para que me pudieran dar 60, pero otros no corrieron con la misma suerte”, contó un conductor que prefirió reservar su identidad, pero que trabaja en la línea de Tronconal II.

A su juicio, que a un transportista le digan que le van a dar esa cantidad de gasolina “es prácticamente que nos digan ‘muérete de hambre’ porque eso no alcanza ni para media mañana”.

Agregó que la consecuencia de esto la paga el ciudadano de a pie, pues ellos deben aumentar el pasaje para recuperar la inversión.

Vale recordar que en la zona norte de Anzoátegui hay siete estaciones que despachan gasolina a precio subsidiado, pero las filas son kilométricas. Esto, según trabajadores del volante, pone en evidencia que las medidas tomadas por la gobernación chavista “para ponerle fin a algunos vicios y las colas” no sirvieron de nada.