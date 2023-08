Crímenes, sexo y más: así es el temido “jefe” de Neymar Jr., Benzema y Cristiano

Ya es oficial. Neymar Jr. será nuevo jugador del Al-Hilal, con el que ha alcanzado un acuerdo para dos temporadas en las que ganaría un total de casi 160 millones de euros. Además el brasileño contará con un avión privado, 80.000 euros extra por cada victoria y otras escandalosas bonificaciones (entre ellas 500.000 euros cada vez que nombre a Arabia Saudí en sus redes sociales). Una llegada que engrosa la lista estrellas que han visto en los petrodólares un broche millonario a su carrera.

El fútbol de Arabia Saudita ya tiene a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, a Karim Benzema el Al Ittihad. El Al Hilal, que ya intentó el fichaje de Messi, se ha hecho con Neymar Jr y el Al Ahli, que acaba de ascender, ha firmado a Kessie, Mahrez o Firmino. ¿Qué tienen en común estos cuatro clubes? Que pasaron a tener el mismo propietario: el Fondo de Inversión Pública.

El fútbol se ha convertido en una prioridad bajo la iniciativa respaldada por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán. A diferencia de la Liga Premier y otros clubes europeos, los equipos saudíes no están atados por las restricciones al gasto que exige la UEFA, por lo cual no hay límites a los salarios que el fondo pueda ofrecer para traer a los mejores jugadores a Medio Oriente. Aparte de Al Nassr, el fondo quedó como dueño del 75% de Al Ittihad, Al Ahli y Al Hilal, los monarcas de la Liga de Campeones de Asia en 2019 y 2021. La privatización de los cuatro clubes “generará diversas oportunidades comerciales, incluyendo inversiones, alianzas y patrocinios en una serie de deportes”, aseguró el fondo.

