Magic Johnson recordó cómo perdió el negocio de su vida: “Hoy serían 5 mil millones de dólares”

El ex basquetbolista que fue estrella de Los Ángeles Lakers de la NBA recordó el error en el comienzo de su carrera que arruinó lo que hubiese sido un negocio perfecto.

Magic Johnson ha sido uno de los mejores basquetbolistas de la NBA de todos los tiempos. Su asombroso nivel en la universidad en la década del 70 lo convirtieron en el jugador más pretendido del Draft de 1979 y Los Ángeles Lakeres fueron los encargados de elegirlo en primer lugar para dar comienzo a una historia que cerró a mediados de los 90 con cinco anillos de campeón y una leyenda para la franquicia californiana que aún emociona a sus fanáticos. Semejante carrera le permitió al hombre que ahora tiene 63 años acumular una fortuna en su cuenta bancaria, pero increíblemente, cuando aún era una joven promesa, dejó escapar el mejor negocio de su vida.

En una entrevista que brindó este año al podcast All The Smoke y que se viralizó en las últimas horas en redes sociales, Magic recordó el error que cometió cuando era una figura del equipo de la Universidad Estatal de Míchigan y varias compañías se desesperaban por contar con él. “Bueno, yo había ganado recientemente el campeonato nacional (universitario) contra Larry Bird y tres empresas vinieron. Converse, Adidas y Nike. Nike tenía sólo uno o dos años desde su fundación. Entonces Converse me ofreció más dinero. Cuando creces siendo pobre, tomas el dinero. Entonces vino Pgil Knight (CEO de Nike) y me dijo: ‘Oye, no puedo ofrecerte el mismo dinero que ellos, pero puedo ofrecerte acciones’”.

En aquel momento, la empresa estadounidense era nueva en el mercado e incluso tardaría algunos años más en explotar, puntualmente lo hizo cuando logró cerrar a Michael Jordan en 1984. Es por eso que la firma no podía darse el lujo de ofrecer contratos millonarios, pero a Johnson le dieron la oportunidad de aceptar acciones. ”¡Yo no sabía nada al respecto! Y mi familia tampoco venía de un pasado con dinero. Eso es algo que nos perjudicó algunas veces, cuando no tienes dinero, no sabes… Yo no sabía ni lo que eran las acciones en ese momento. Entonces rechacé las acciones”, se lamentó. Cuando le preguntaron cuánto valdrían hoy aquellas acciones, dejó a todos estupefactos: ”5 mil millones de dólares”, sentenció.

Obviamente, Magic lo recuerda con humor ya que no tiene problemas de dinero y su exitosa carrera le ha permitido ganar cientos de millones de dólares. Pero, nunca tuvo ante sus narices un negocio tan lucrativo y sencillo como ese.

