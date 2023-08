Su vida por una selfie: fallece tras ser golpeado por la hélice de un helicóptero y todo quedó grabado

Click to share on Google News (Opens in new window)

En un incidente impactante y lamentable, un hombre perdió la vida mientras intentaba obtener una selfie, un video del incidente comenzó a circular en redes sociales y en un principio se desconocía la identidad de la víctima. Muchos usuarios comenzaron un debate sobre si lo que ocurrió fue un accidente o un acto de imprudencia sólo para presumir en redes.

Por: El Heraldo

Si bien el clip a se viralizó desde ayer, en algunos medios internacionales la noticia fue reportada desde abril de este año y aseguraron que quien perdió la vida fue Jitendra Kumar Saini, un interventor de la Autoridad de Desarrollo de la Aviación Civil de Uttarakhand, un estado en la India, que se encontraba de visita en Kedarnath para supervisar los preparativos del Char Dham yatra, una peregrinación sagrada.

Un evento desafortunado

Los medios indios reportaron que todo pasó el 23 de abril, cuando la aeronave recogía a un equipo cuando Saini se acercó para tomarse una foto y las hélices lo alcanzaron, las heridas que sufrió resultaron ser graves. Sin embargo, medios de América han expresado que la identidad y las circunstancias del evento no están confirmadas.

Aunque no es algo reciente, en plataformas como Twitter sostuvieron que este infortunado evento es un fuerte recordatorio de la importancia de la prudencia y la seguridad, especialmente en lugares con maquinaria peligrosa en funcionamiento.

WATCH: Eager for a selfie the man tried to go behind the copter and then this happened. pic.twitter.com/p2l6wjudDt

— Insider Corner (@insidercnews) August 8, 2023