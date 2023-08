Mago “teletransporta” a cuatro personas y deja impactados a cientos de espectadores (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un impresionante acto de ilusión ocurrió en Manhattan cuando Antonio Díaz, conocido como el “Mago Pop” logró “teletransportar” a cuatro personas frente a miles de espectadores quienes de inmediato se preguntaron cómo era eso posible.

Por: Excélsior

El espectáculo tuvo lugar en la plaza Rockefeller en Nueva York, e incluso fue televisado por la cadena NBC causando asombro de siete millones de espectadores.

Todo ocurrió en la emisión “Today” cuando el mago seleccionó a cuatro participantes al azar mediante una ruleta de colores, a quienes subió a una estrecha cabina de cristal donde les pidió cubrirse los ojos y sostenerse de las paredes transparentes.

En tanto, a unos diez metros, dentro del plano de la cámara, se encontraba otra cabina de las mismas características y proporciones.

Así, tras girar ambas las cubrió con cortinas, pero, al volver a destaparlas los cuatro voluntarios se habían “teletransportado” de una a otra, lo que generó gran sorpresa entre los presentes pues a pesar de tratarse de un acto de magia, realmente resultó inquietante cómo logró ese resultado.

Magician Antonio Diaz, who goes by the stagename El Mago Pop, 'teleported' some volunteers at TODAY Plaza in a mind-blowing trick

[full video: https://t.co/uXSPAW6Vmf]pic.twitter.com/2bxprRpbmZ

— Massimo (@Rainmaker1973) August 8, 2023