¡Caliente, caliente! Emiten aviso de calor excesivo en el sur de Florida

Si pensaba que el calor en el sur de la Florida era insoportable, prepárese para las temperaturas sofocantes de este martes que se sentirán entre un rango de 112 °F a 116 °F y el Servicio Nacional de Meteorología por primera vez emitió un aviso de calor excesivo para la zona.

Por El Nuevo Herald

El aviso de calor excesivo estará vigente para todo el sur de la Florida con la excepción de la parte continental de Monroe hasta las 7 pm, informó el Servicio Nacional de Meteorología de Miami (NWSMiami).

“Los índices de calor generalizados (temperaturas que se sienten como) en el rango de 112 °F a 116 °F son bastante inusuales para el sur de Florida”, destacó.

En este tipo de condiciones húmedas y calurosas, las enfermedades relacionadas con el calor pueden ocurrir rápidamente si no se toman las precauciones adecuadas, advirtió el NWSMiami.

8/7 @ 9:20pm: Update? – The Heat Advisory has been upgraded to an Excessive Heat Warning for all of South Florida with the exception of Mainland Monroe.

Now in effect through at least 7pm on Tuesday evening. pic.twitter.com/fiLQDeTOg2

— NWS Miami (@NWSMiami) August 8, 2023