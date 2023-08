Un hombre en situación de calle le pidió dinero, ella le ofreció trabajo... pero la respuesta la descolocó

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La mujer le explicó que aún le faltaba una semana para cobrar pero se le ocurrió una “gran propuesta”

En el vasto mundo de las redes sociales, donde la gente comparte consejos, anécdotas y sucesos cotidianos, un curioso episodio captó la atención de los usuarios de TikTok. Una mujer decidió relatar una experiencia inusual que vivió en las calles de Rosario. La usuaria, identificada como Pía Lazzarino, se encontró con un hombre en situación de calle que le pidió dinero. Sin embargo, la respuesta que obtuvo de él no fue la que esperaba.

Por Infobae

En el video comentó que mientras caminaba por la calle rumbo a su trabajo, un hombre que estaba sentado en la vereda, la detuvo para pedirle dinero para comprar algo que no entendió bien a qué se refería. “Todavía me falta una semana para cobrar. No tengo un mango, estoy igual que vos”, contestó Pía. Pero se le ocurrió una gran idea: “Si querés, acompañame, vamos a mi trabajo que hay vacantes y quién te dice que te puedan tomar”. Sin embargo, lo que parecía una propuesta inmejorable recibió una negativa que la descolocó por completo. “Pobre sí, boludo, como yo no”, agregó la mujer en la descripción del video.

“¿Saben lo que me dijo?” preguntó la rosarina a sus seguidores. “Ni en pedo quiero un trabajo como el suyo, si le estoy pidiendo plata y no tiene para darme y todavía le falta una semana para cobrar, pagan como el culo ahí, no quiero trabajo, mejor me quedo pidiendo acá”.

