Sembró amor en Kansas: Plantó 1.2 millones de girasoles como regalo a su esposa por su 50 aniversario

Un agricultor de Kansas plantó 80 acres de girasoles para darle a su esposa un regalo “perfecto” para celebrar sus bodas de oro.

Por El Diario NY

Renee, la esposa de Lee Wilson, quedó sorprendida al ver cerca de 1.2 millones de girasoles en sus campos antes de su celebración de 50 años de marido y mujer, según informó KAKE-TV, un medio afiliado a la cadena ABC.

En sus 80 acres de tierra cerca de Pratt, Kansas, el agricultor y su hijo plantaron en secreto semillas de girasol a principios de esta primavera con la esperanza de que dieran una excelente cosecha de amor.

“Bueno, estamos celebrando nuestro 50 aniversario de bodas el 10 de agosto y ¿sabes qué le regala un chico a su chica el 50? Y pensé mucho en ello y a ella siempre le gustaron los girasoles”, dijo Lee a KAKE-TV.

