José Ramírez habló sobre trifulca con Tim Anderson: Me invitó a pelear, tenía que ejecutar, sentí que le di uno

Anderson de los Medias Blancas y el dominicano Ramírez de los Guardianes se liaron a golpes en la intermedia, lo que desató una trifulca en la que se vaciaron las bancas y derivó en seis expulsiones durante el sexto inning del juego que Chicago ganó el sábado 7-4 a Cleveland.

Ramírez conectó un derechazo al rostro de Anderson, quien cayó de espaldas. Vino después una larga pelea, de las peores que se hayan visto en las Grandes Ligas durante los años recientes.

“Desde el momento en que puse un pie en el clubhouse supe que estos equipos no se quieren”, dijo el abridor Noah Syndergaard, adquirido por Cleveland la semana pasada, en un canje. “Y no pienso que esto se vaya a resolver pronto”.

El manager de Cleveland Terry Francona, el coach de la antesala Mike Sarbaugh y el taponero dominicano Emmanuel Clase fueron expulsados, lo mismo que el piloto cubano de Chicago Pedro Grifol, por sus actos posteriores a la riña, que incluyeron varios nuevos conatos de pelea en el cuadro y en territorio de foul.

“No es algo divertido, pero los chicos son los chicos”, dijo Francona.

Hicieron falta 15 minutos para que los umpires pudieran restablecer el orden.

El altercado comenzó cuando Ramírez se deslizó de cabeza en la segunda base, con un doblete productor. Anderson se paró encima de Ramírez, quien quedó entre las piernas del torpedero.

Anderson mantuvo su guante sobre la espalda del quisqueyano, quien se levantó, señaló con un dedo a la cara de Anderson y le gritó algo.

Ambos se pusieron en guardia para pelear a puñetazos. Anderson soltó el guante y lanzó el primer golpe. La pelea comenzó y vino el impacto al rostro del pelotero de Chicago.

“Yo sentí que le di uno”, dijo Ramírez. “Yo entiendo que él no está respetando el juego. No desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso, porque puede lesionar a un muchacho… Lo que él hizo no está bien, me pegó muy fuerte se lo corregí y me invitó a pelear. Si me invitó a pelear tenía que ejecutar”.

