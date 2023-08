El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 4 de agosto de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Nuevo mes, nuevas metas. Está bien querer cambiar lo que no te gusta o no te haga feliz, ya sea trabajo, relaciones o forma de vivir la vida. La clave para un cambio exitoso es ver siempre hacia adelante, hacer lo que quieres y hacerlo de corazón, y lo más importante, rodearse de personas que aporten durante el proceso.

Tauro

Caminas a paso lento y un tanto pesado, como sin ganas. Te cuesta concentrarte y no estás enfocado. Puede que hayas perdido fe en lo que haces y así ni tú ni nadie puede avanzar. Sacúdete esos pensamientos de escasez y piensa en grande. Si ya lo has logrado en el pasado, ¿porque no lo puedes lograr ahora?

Géminis

Los sentimientos cobran mayor importancia hoy y necesitas exteriorizarlos. No quieres guardarte nada y tampoco aceptas limitaciones, pero no te das cuenta que tu peor obstáculo eres tú misma, ni más ni menos. Atrévete a vivir lo que sientes sin tanto bloqueo mental o emocional.

Cáncer

Día intenso y ocupado. Te sientas frente a la computadora por horas y pones al día el trabajo atrasado, pero aún cuando lo logres, hay cosas nuevas por resolver. El tiempo es limitado, pero con paciencia y tolerancia hacia ti mismo y tu ritmo, al final del día puedes cumplir con todo o por lo menos, con casi todo.

Leo

No hay amor más grande que el amor a la vida, sobretodo a tu vida. Con o sin pareja no necesitas más que despertarte por las mañanas y agradecer la oportunidad de estar presente, de existir. Son muchas las personas que basan su felicidad en estar o no acompañados, pero para ti, a partir de hoy eso no debe marcar diferencia en tu vida.

Virgo

Se honesto y directo, pero amable, considerado y respetuoso. Defender tus puntos de vista nada tiene que ver con pelear o ser grosero. De hecho, tener una buena actitud te ayudará a tener aliados que apoyen tus ideas. Hoy es un día de sumar.

Libra

Trabaja el desapego. No depender de nadie para ser feliz, porque la felicidad vive en ti, en tu actitud, en la forma en que sientes y vives y no en alguien más. Reprograma de tu mente y deshecha esas ideas obsoletas que nos han sembrado por años. Esas en que somos la media naranja de alguien, porque tú eres una naranja completa y siempre lo has sido.

Escorpio

Haces un esfuerzo extra y logras una pequeña pero gran meta. Te das palmaditas en la espalda y una vez más puedes sentirte satisfecho contigo mismo y listo para seguir adelante y asumir nuevos retos. Hay y habrán obstáculos, pero los manejas con inteligencia, sin paralizarte ni reaccionar desproporcionadamente. Estás en tu mejor momento, aprovéchalo.

Sagitario

Hoy es como si te levantaras con el pie izquierdo y sientes que nada sale como tenías planeado. Es posible que por un lado hayas dejado más de lo debido en manos del azar y se creo un caos, y por otro ciertas personas creen obstáculos sólo porque si. Hoy lo importante es no permitir que esos baches arruinen tu día.

Capricornio

Todo lo relacionado con cambios está bien aspectado hoy. Hay presión, pero no te importa. Haces las cosas a tu manera y procuras que tus decisiones no afecten a quienes te rodean, y aún cuando es imposible evitarlo, si puedes hacer que el impacto sea más suave.

Acuario

Reaccionas desproporcionadamente y respondes mal. Al parecer dejaste la paciencia guardada en alguna gaveta de tu casa y sin darte cuenta tus actitudes ofenden a más de uno. Dices lo que piensas sin medir el impacto de tus palabras y luego te excusas o te quejas. Antes de continuar respira profundo y busca esa paz que habita dentro de ti mismo. Ahora, más que nunca, la necesitas.

Piscis

Sue?a y hazlo en grande. Eres el signo más soñador del zodiaco, pero últimamente estás un poco bloqueado, y no tiene nada que ver con perder la fe. Puede que estés distraído, cansado o muy ocupado. Si dejas de soñar, dejas de ser tú y ser tú es maravilloso, porque eres de esos que puede tener seguro que lo sueñas lo puedes lograr.