EEUU ratifica levantamiento de sanciones a broker petrolero que ayudó al chavismo a evadirlas (Documento)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ratificó levantamiento de sanciones al broker petrolero Philipp Paul Vartan Apikian y su compañía, SWISSOIL TRADING SA.

lapatilla.com

De acuerdo con información del periodista Joshua Goodman, Vartan había sido sancionado por sus vínculos con una red que intentaba evadir las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero venezolano.

Según la sanción emitida en 2001 por la administración de Donald Trump, la compañía con sede en Ginebra, Suiza, ayudó en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano a compradores en Asia.

Asimismo, a menudo la entidad actuaba como el destinatario o entidad financiera responsable de la recepción para los envíos de negociados por Elemento.

NEW: U.S. is lifting sanctions on Swiss oil trader dinged in 2021 for helping @PDVSA circumvent U.S. sanctions. pic.twitter.com/sS2f7V7uAi

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 1, 2023