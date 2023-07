Una joven llora sangre y los médicos no pueden explicar la razón

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Zharick Carolina Ramírez Carrillo tenía 15 años cuando empezó a llorar sangre, una extraña patología de la que aún no se tiene explicación. Junto con su madre, ha visitado psiquiatras, oftalmólogos, retinólogos, reumatólogos, hematólogos y se ha sometido a diferentes exámenes de distintas especialidades, pero siguen sin obtener un diagnóstico.

Por SEMANA

“Yo como madre me siento impotente de ver a mi hija en este estado y que no hay una mejoría. Yo lo que quiero es que un especialista, un médico, me dé un diagnóstico acertado. Que me digan que la niña tiene esto y su cura es esta o no tiene cura, lo que sea, pero que me digan algo”, dice Angie Carrillo, mamá de la menor oriunda de Barranquilla, Colombia.

La extraña enfermedad comenzó en el 2020, cuando Zharick estaba en el colegio. Según el testimonio de la niña, el sangrado inició por la nariz, pero tres años después se ha extendido hacia los ojos.

Al principio, resaltó, no sentía dolor, pero conforme avanza el tiempo ha empezado a experimentar cierto malestar. Una situación que no tiene un tiempo estipulado, pues así como podría presentarse cada dos meses, la sangre también puede aparecer todos los días.

“Es como si mi piel se desgarrara. Se siente muy doloroso. Cuando sangro por los ojos me arde el lagrimal. Al principio no me dolía, era como si estuviese llorando, pero no me daba cuenta de que botaba sangre. Ahora sí me duele”, contó Zharick Carolina.

La afectación es de tal magnitud que, aparte de los ojos, Zharick también emana sangre por la boca cuando escupe. En palabras más sencillas, explicó que siente dolor en el pecho y en el estómago como si se tratara de un golpe.

Lea más en SEMANA