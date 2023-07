X: Elon Musk reveló cómo se le dirá ahora a los tuits

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Elon Musk, el famoso magnate y visionario empresarial, anunció un cambio radical para la plataforma de redes sociales Twitter. Musk reveló que los tuits serán denominados a partir de ahora como “x’s”. Además, presentó el nuevo logotipo de la red social, reemplazando el icónico pajarito azul por una letra X estilizada. Además, el dominio oficial de Twitter pasará a ser X.com.

El fundador de Tesla y SpaceX explicó que estos cambios se realizan tras la adquisición de Twitter por parte de su empresa, X Corp. Musk señaló que esta adquisición tiene dos objetivos principales: preservar la libertad de expresión en la plataforma y acelerar la visión de X, la “aplicación para todo”.

El magnate hizo hincapié en que el nombre “Twitter” tenía sentido en sus inicios cuando la plataforma se centraba en mensajes cortos de 140 caracteres, similares al trino de un pájaro. Sin embargo, en la actualidad, Twitter se ha convertido en un espacio donde se pueden compartir diversos tipos de contenido, incluidos videos de larga duración y una variedad de publicaciones extensas.

Twitter was acquired by X Corp both to ensure freedom of speech and as an accelerant for X, the everything app. This is not simply a company renaming itself, but doing the same thing.

The Twitter name made sense when it was just 140 character messages going back and forth – like…

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2023