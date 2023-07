Tenía un presentimiento: la horrorosa experiencia de una joven cuando le rechazaron la visa de EEUU (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una mujer colombiana compartió cómo fue su trámite de la visa para viajar a Estados Unidos. Para ella, el detalle más llamativo fue el tiempo que duró la entrevista. A pesar de que intentó contestar todo lo que le solicitaban con precisión, el agente no quedó convencido con sus respuestas. La historia de la joven se viralizó y los miembros de la comunidad virtual dieron sus opiniones sobre las posibles causas que llevaron a la negativa del documento.

La mujer, quien publica en TikTok con el usuario @maurabertelnarvaez, detalló que tenía toda la esperanza de recibir respuesta positiva. Incluso por un momento creyó que el cónsul estaba interesado en su historia y que por eso quería conocer más. “A mí me hicieron muchas preguntas, yo vi gente que le hicieron solo una y se la negaban”, explicó. Sin embargo, tenía un presentimiento errado.

De acuerdo con su relato, le preguntaron algunos detalles básicos, pero también otros más profundos. Por ejemplo, con qué finalidad quería viajar a EE.UU., si tenía familiares en ese país y cuántas propiedades poseía en su natal Colombia. La parte dura comenzó cuando la interrogaron acerca de su vida privada: le pidieron que mencionara el lugar de residencia de sus padres y hermanos, quienes no viven con ella. “Mi mamá y mi hermano son migrantes, viven en Ecuador y no en Colombia, entonces me preguntaron cuál fue su motivo de migración”, añadió.

El agente también cuestionó a la joven sobre su profesión. Al saber que era abogada, le solicitó que contestara la razón por la que no trabajaba en ese campo. Por su parte, ella dijo que tenía un negocio que le daba “más plata”, una afirmación que le pidieron comprobar con evidencia: “Así que si a usted le dicen que no lleve papeles, no haga caso, sí llévelos porque los piden”.

