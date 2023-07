Francia confirma reunión con oposición y chavismo que contará con Lula Da Silva y Alberto Fernández

El gobierno francés ha anunciado que, al margen de la Cumbre UE-Celac, el presidente Emmanuel Macron se reunirá hoy nuevamente con varios líderes regionales como Lula Da Silva, Gustavo Petro y Alberto Fernández, para discutir formas de apoyar el proceso de negociaciones en Venezuela.

lapatilla.com

Esta reunión se lleva a cabo en un momento crucial para Venezuela, ya que el país enfrenta una crisis política y económica sin precedentes.

El diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición ha sido intermitente en los últimos años, pero recientemente se han iniciado nuevamente en medio un clima de tensión.

