El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 17 de julio de 2023

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aries

Siempre puedes cambiar de opinión. Lo que ayer te parecía la mejor opción, puede no serlo hoy, y es que tanto la visión de los resultados, así como las circunstancias, pueden cambiar de un momento a otro. La clave es permitir que la adversidad te abrace y aceptar los giros de la vida con amor, en paz contigo mismo, seguro de que puedes tener éxito en lo que sea.

Tauro

Hoy podrías sentirte en un laberinto sin salida, como si caminaras y el camino estuviera bloqueado o tus opciones no tuvieran sentido. Pero piensa, ¿realmente no hay salida? O ¿si la tiene, pero no la quieres ver? Salir de lo preestablecido no es fácil, pero tarde o temprano la verdad te atrapará y tendrás que abrir los ojos y buscar ese camino que te conducirá al final de una etapa y por consiguiente, el comienzo de otra.

Géminis

Hoy tu meta principal será poner tu trabajo al día y para hacerlo es posible que tengas que dejar de lado ciertos asuntos personales. Hazlo con cuidado para que no se resientan los involucrados, ya sea pareja, familia o amigos, si les dices lo que sucede, lo entenderán, pero no calles, ni evadas, porque podría ser peor. Al final, con buena disposición se entenderán.

Cáncer

Antes de asumir cualquier compromiso reflexiona y ve hasta que punto lo quieres realmente o que tan preparado estás. Sabes que todo comienzo implica esfuerzo y sacrificio extra y que si emprendes debe ser desde el amor. Como acotación, te recomendamos que te dejes llevar por la intuición , sólo tú sabes lo que te quieres o te conviene.

Leo

Tiendes a dramatizar ciertas situaciones y a sentir un poco de miedo, sin saber como actuar ni a quien recurrir. Es posible que descubras mentiras que te causen dolor y decepción, pero que no son tan graves como parecen. Piensa que todo tiene solución y si no la tiene ¿para que preocuparse?

Virgo

Vive, no sobrevivas. ¿Que diferencia hay? Es fácil, vives cuando amas, cuando sientes. Sobrevives, cuando simplemente dejas que las cosas pasen, y te conviertes en espectador de tu vida, como sino fuese contigo. Vivir tiene que ver con estar, con ser consciente de lo que sucede, del aquí y del ahora, cuando construyes bases sólidas para seguir adelante en base a tu felicidad.

Libra

No corras. Detente un momento y ve hacia alrededor y observa lo que sucede objetivamente, más allá de la emoción. Después ve hacia adentro, explora lo que llevas en tu interior y hasta que punto te afecta. Sácalo todo, fortalece en lo positivo y trabaja en vencer lo negativo. Si puedes solo, perfecto, pero si no, no dudes en buscar ayuda. Otros posiblemente tengan las herramientas de las que careces.

Escorpio

La única verdad no es la que ves. Hay varias verdades y cada una depende del protagonista de la historia, de su visión de vida, de sus experiencias y por supuesto, de cuánto le afecte. A veces ninguna verdad es mejor que otra, pero abrir los ojos y darnos cuenta que hay otras opciones, puede ayudarnos a tomar decisiones que definan el resto de nuestra vidas. Atrévete.

Sagitario

Trabaja en equipo y descubre las necesidad en común. Si tiene que ver con pareja no lo pienses más, ve y arregla la situación que los aleja. Y si tiene que ver alguien más, trata de ponerte en sus zapatos y entender que lo motivo a actuar de tal o cual manera. No juzgues, entiende y acepta a cada uno como es. Y ¿que si te afecta mucho? Aléjate, así te simple.

Capricornio

Retomas actividades laborales que tenías descuidadas y te relacionas con personas que significaban mucho para ti y qué podrían ayudarte a abrir un nuevo camino profesional. Por un lado te sientes inseguro, pero por otro confías en ti mismo, porque estás seguro de que puedes hacerlo mejor.

Acuario

La clave para tener una vida plena es vivir y deja vivir. Sin imponer tus ideas ni pasar por encima de las decisiones de otros. Abre la mente y tu corazón y entiende que cada uno tiene derecho de elegir lo que cree que le conviene, aún cuando sea el camino equivocado. De los errores, también se aprende. ¿Que amas mucho a esa perdón y no la quieres ver sufrir? Aconséjala, ayúdala y apóyala pero acepta que, hay límites que no debes sobrepasar.

Piscis

Brillas por tus ideas creativas e innovadoras. Eres tomado en cuenta y todos quieren escucharte. Puedes expresar tus puntos de vista y crear bases sólidas para tu futuro. Al fin estás a punto de alcanzar uno tus objetivos de este año: ser respetado y reconocido. Te has esforzado y ahora disfrutarás las mieles del éxito.