Hombre de California ganó una fortuna en la lotería, pero decidió ocultárselo a su familia por una increíble razón

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

En los últimos días, un hombre de 67 contó que ganó US$55 millones en la lotería hace más de una década pero que decidió ocultárselo a su familia por una insólita razón.

Por TN

De acuerdo a lo informado por el diario británico Daily Star, el ciudadano residente de California, Estados Unidos, se autodenominó como un “premiado de perfil bajo” y señaló que luego de adquirir la fortuna no se sentía cómodo con la situación y la manera en la que su vida cambiaría en caso de hacer público el premio.

Es por ello que decidió mantenerlo oculto de sus familiares y conocidos y luego de varios años reveló la verdad. “He mantenido un perfil bajo. Compré un camión nuevo y una casa, pero les dije que estaba alquilando la casa. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie? Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización”, contó.

Además, en una carta que hizo pública, sostuvo: “Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos, y ambos padres han fallecido. No he mantenido relación con mi hermana porque no me gusta ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años. Espero que ella no tenga idea de dónde vivo. Además, mis padres la sacaron de la casa antes de morir. Ella trató de hacer algunas cosas horribles a nuestros padres, lo que logré detener”.

En tal sentido, se preguntó: “¿Me equivoqué al no contarle a nadie sobre mis ganancias?” y siguió brindando detalles de su vida en un extenso escrito.

También, indicó que siempre sintió miedo de ser juzgado o sentir culpa por la decisión que tomó.

Lea más en TN