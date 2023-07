“Yo no soy funcionaria pública”: Shakira contra quienes critican su reacción al divorcio

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace un año Shakira decidió terminar su relación amorosa con el padre de sus hijos tras una presunta infidelidad y semanas más tarde sacó una serie de canciones que relatan lo dificil que fue dicho divorcio para la artista.

El Farandi

Durante una entrevista en París con Alejandra Espinoza para Primer impacto la artista respondió fuerte y claro a quienes la acusan de ventilar su vida a través de la música, lo que siempre ha hecho.

Shakira asegura que muchos le sugirieron no sacar el tema junto a Bizarap, ella se negó. “Mucha gente alrededor mío, de mi equipo me decía, ‘no, no, no, tú no vas a sacar esa canción, pero qué estás pensando, tienes que cambiar la letra'”, recuerda.