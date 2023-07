“Cuando me di vuelta vi que había sangre”: Tiburón le destrozó la pierna a una turista con un mordisco (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una turista estadounidense resultó gravemente herida tras ser atacada por un tiburón mientras buceaba en las islas Galápagos.

Por: Infobae

El médico de urgencias del hospital de isla Santa Cruz, Renato Pacheco, dijo el miércoles a The Associated Press que la mujer de 40 años “está estable, está consciente, fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. No perdió la pierna”. Agregó que la turista nunca perdió el conocimiento ni la movilidad de la pierna y el pie.

La Marina de Ecuador informó en un comunicado que la turista herida fue trasladada en helicóptero desde la población de Puerto Ayora en isla Santa Cruz hasta la isla San Cristóbal, desde donde saldrá en un avión militar a la ciudad de Guayaquil para continuar el tratamiento médico.

AP logró identificar a la turista como Delia Yriarte, quien tiene pasaporte de Estados Unidos pero en ese documento dice que nació en México. En una entrevista con Teleamazonas, la mujer relató: “Sentí como un golpe, entonces no me di cuenta de lo que era, pero como estaba nadando sentí la pierna entumida… cuando me di vuelta vi que había sangre”.

#Ecuador

Una turista fue mordida en su pierna derecha (en su muslo) por un tiburón cerca de la Isla Baltra, en Galápagos.

Ella practicaba snorkeling cuando fue sorprendida y atacada por el animal.

Fue trasladada a una casa de salud. pic.twitter.com/SJ2eO2TMMC — Bajo La Lupa Ecuador (BLL EC) (@bajolalupaEC) July 5, 2023

Puedes leer la nota completa en Infobae