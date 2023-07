“Lo que más extraño de mi país por supuesto es su gente” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Luis Ziegler @Zieglercreativo nació en Caracas, es padre de dos niños, esposo, hijo y hermano. En Venezuela servía a las comunidades y trabajaba como diseñador industrial, hasta que la situación país del año 2019 lo impulsó a emigrar.

“Todos tenemos derecho a soñar y lograr objetivos, metas, sueños. Cada día avanzo más, valorando lo que tengo y apostando al presente, para construir un mejor futuro“, le cuenta a @nandasalas en #SoyVenezolano.

A León Guanajuato, México, llegó solo. No tenía los recursos para emigrar en familia, y tampoco para comenzar de nuevo en otro país, situación que los mantuvo alejados durante varios años.

“Y sé que a todo migrante le ocurre esto… No es fácil pueda generar las condiciones para irse todos a un mismo país no, siempre le toca a alguien partir de primero. Esta vez me toco a mí”.

Su juventud la dedicó al deporte, pasión que lo llevó a ganar importantes campeonatos mundiales en la modalidad de saltos ornamentales, y que le permitió conocer gente maravillosa; amigos que le abrieron las puertas de su casa para hacerle más fácil su nueva vida como inmigrante.

“Como inmigrante he aprendido a practicar la paciencia, la humildad y la perseverancia. Me he enamorado de la cultura mexicana y de la gente de Guanajuato, pero no he dejado de añorar ni un instante las tradiciones y el bochinche de los venezolanos… lo que más extraño de mi país por supuesto es su gente. El venezolano es maravillosos, es una persona muy solidaria siempre nos caracterizamos en el mundo por nuestra alegría, nuestro buen humor y esas ganas de conocer, ese ímpetu luchador”.