Orlando Vitto: Hasta el final es hasta el final

La ilegal e inconstitucional inhabilitación de Maria Corina Machado la ha engrandecido, si ya era un fenómeno electoral ahora los es aún más, la ha hecho más presidenciable y con mayor reconocimiento internacional, no solo eso, se ha acentuado el rechazo al régimen comunista de Venezuela, como uno de los más violadores de los derechos básicos de los ciudadanos el cual es elegir y ser elegido por la mayoría.

La comunidad internacional ha reaccionado con toda la fuerza como era de esperarse, lo cual demuestra el reconocimiento de la Sra. Machado como una verdadera líder no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. La reacción de EEUU no se hizo esperar, el secretario de estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols afirmo ‘’que esta decisión del gobierno venezolano priva a los Venezolanos de sus derechos básicos más elementales’’, también lo hizo el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell al afirmar que ‘’ la inhabilitación de Maria Corina Machado le impiden ejercer su derecho político y socaban la democracia y el estado de derecho y solo profundizará la larga crisis política y social en Venezuela’’ una declaración muy importante fue la de más 30 expresidentes latinoamericanos, agremiados en el grupo idea, todos ellos fueron excelentes presidentes, sería muy largo mencionarlos a todos, entre ellos el expresidente de Costa Rica Don Oscar Arias premio nobel de la paz, cuyo desempeño como presidente de ese hermoso país es un ejemplo para todos los políticos; hasta el paisano de Maduro el presidente Gustavo Petro, opino en su contra al afirmar ‘’ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos’’.

El rechazo internacional sobre la inhabilitación de Maria Corina ha sido tan abrumador y con tanta fortaleza de los organismos internacionales como la ONU que tiene al régimen contra la pared.

Escribir sobre lo inconstitucional de esta inhabilitación es llover sobre lo mojado, ya lo ha hecho el legítimo tribunal supremo de justicia en el exilio encabezado por su presidente el Dr. Antonio Marval, y también lo ha hecho el Dr. Duque Corredor, excelente conocedor de nuestra constitución, ex magistrado de nuestra honrosa anterior Corte Suprema de Justicia.

Maria Corina ahora transformada en un gran fenómeno electoral, y eso no es de gratis , esta valiente inteligente y empoderada Ingeniero Venezolana, tiene 20 años luchando en contra del comunismo y la invasión cubana en Venezuela, su lucha ha sido en extremo tenaz para usar un término colombiano, aun a costa de su vida , recorre el país por tierra no la dejan embarcarse en avión, trasladarse de los Andes de Seboruco mi pueblo hermoso a los Llanos a Oriente por tierra montada en camiones en lo que puede, sin gasolina, con todas las amenazas habidas y por haber, pero que le ha permitido hablar con esos militares que también sufren las miserias, que padecen ellos y todos sus familiares, esto es heroico, QUE OTRO CANDIDATO HA HECHO ESTO? NINGUNO ALLI SI HAY VOLUNTAD AMOR A VENEZUELA ALLI SI HAY BOLAS PERDON OVARIOS. A eso es lo que le tiene pavor el régimen, al pueblo porque esta dama con su trabajo incansable tenaz ha causado un aluvión de admiración a su favor, que se acrecentará aún más, y después de las primarias que es un evento de la oposición no del régimen, viene lo bueno la paliza a la incompetencia y a la destrucción del país se hará presente. Repito lo que dije en artículo anterior, mucha gente dice que este régimen no sale por elecciones, pero el que tenga la solución rápida que la aplique, las armas las tienen otros, los civiles tenemos el arma del voto.

Hasta el final, es hasta el final hasta salir de la infame dictadura mata gente de hambre comiendo de la basura a los pobres en Venezuela esa imagen para mi es imborrable, no la puedo olvidar me causa mucho dolor.

Está en las redes un video sobre una posible delegación de MCM favor del empresario Lorenzo Mendoza y MCM de vicepresidente, ese es un video de guerra sucia, eso no está considerado, Maria Corina lo ha dicho es hasta el final, y hasta el final es hasta acabar de sacar a este régimen mata gente de hambre y mengua al pueblo Venezolano.