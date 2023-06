Mujer se cayó mientras paseaba a su perro en Florida y agarró infección que le desfiguró el rostro (FOTOS)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una caída accidental mientras daba un paseo con su perro cambió la vida de Shelley Puchalsky, una profesora y estudiante de doctorado en Florida, Estados Unidos. Según indican medios locales, la caída no fue tan inofensiva, puesto que la mujer se quitó la piel de la frente y se afectó la nariz, por lo que tuvo que someterse a múltiples cirugías, tratamientos y hasta llegó a desarrollar una infección.

Por Semana

El hecho tuvo lugar en 2019, y según contó para medios locales, Puchalsky se ocultó por alrededor de dos años, no salía de su casa por las cicatrices que había dejado el accidente en su rostro. La mujer contó que luego del accidente, tuvo múltiples inconvenientes en su recuperación, puesto que su piel no sanaba.

“Tuve que recibir puntos de sutura, y se infectaron y no sanaban. Fui a un médico que dijo que podía ayudarme, así que me hizo un injerto de piel sobre la nariz y me volvió a coser la frente”, afirmó la mujer para el medio local Kennedy News and Media, y agregó: “fue una cirugía fallida. En retrospectiva, no creo que se dieran cuenta de que estaba infectado cuando pusieron el injerto de piel sobre él, y cuando regresé y les hice saber, no me tomaron en serio”.

Puchalsky afirmó que la infección cada vez avanzaba más, agregando que llegó a tener un espacio del “tamaño de un mango” en su propia frente, por lo que también temía por su vida. Incluso, agregó que tiempo después le diagnosticaron osteomielitis, hasta que se convirtió en una sepsis, una de las formas más mortales de una infección.

“Había una mancha en mi nariz sin piel. La piel de mi frente había desaparecido por completo, (luego) comenzó a subir hacia mi cuero cabelludo y a mover cabello, solo trozos de piel y cabello(…) Me siento afortunada de estar viva, he visto otras historias de personas que han tenido sepsis que lo han pasado mucho peor que yo con miembros amputados, y me siento afortunada de haberme ido con lo que tengo”, recalcó la mujer.

Así entonces, Puchalsky recalcó para el medio citado que sigue esperando que sanen sus heridas y, mientras tanto, está ahorrando para una cirugía de reconstrucción.

