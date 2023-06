José Gregorio Contreras: La lucha por la libertad es hasta el final

Posteado en: Opinión

Las naciones están preparadas para cualquier sacrificio siempre que haya un líder, comienzo con esta frase porque en estos momentos oscuros que ha vivido la república durante los últimos veinticuatro años he escuchado a muchos decir que aquí no hay nada que hacer, nunca he sido partícipe de esta resignación, pues como Político he estado seguro que siempre hay una nueva oportunidad.

Y estamos convencidos que estas oportunidades solo se viabilizan si hay un líder para motivar esta fuerza, hemos trabajado para esto. En este transitar fui diputado en el periodo 2011-2016, desde el primer momento de arranque en mi carrera como parlamentario conocí una mujer decidida a darlo todo por salir de esta desgracia y hacer frente a los padecimientos que vive nuestro país a causa del socialismo del siglo XXI.

Si repasamos la situación del país en estos tiempos y evaluamos su accionar, comprobaremos que su instinto político no se ha equivocado en la comprensión del momento político que vivimos, aun mas, puedo asegurar que son puros y auténticos los motivos que la disponen a guiar el país en los próximos años, razón por la cual, toda Venezuela esta reconociéndola como la única líder capaz de derrotar en elecciones libres y cobrar los resultados para desalojar de Miraflores a esta legión de fracasados que han destruido nuestra nación.

Lo que ocurrió el 23 de junio con la manifestación espontánea de los ciudadanos que se dieron cita en los alrededores de La Plaza Altamira para acompañarla en su acto de inscripción, -a pesar de las traba que pusieron a un centenar de ciudadanos que venían de diferentes partes de Venezuela, impidiéndoles avanzar y llegar al evento-, así como todos los apoyos que observamos en la redes sociales ese día, es la clara expresión de un pueblo que ha retomado la esperanza y su confianza, cuestión que sin duda alguna ha jugado un papel muy importante el desempeño político de María Corina Machado.

Su liderazgo se ha empeñado en construir una fuerza para ir hasta el final, lo ha logrado, y la inscripción en la primarias la vemos como hito en esta nueva etapa del proceso hacia la libertad, no me cabe la menor duda que aún sin darse el acto de votación María Corina ya ganó las primarias, y tampoco me cabe duda que si se hace una lectura política del signo de los tiempos que vivimos: será proclamada como candidata única por el clamor de un pueblo que así lo pide en toda Venezuela.

María Corina ha sabido trasmitir un discurso: nos ha dicho que las sociedades libres son aquellas en la que los hombres, no cediendo al deseo de servir-dominar, pueden verse como semejantes, esto es como amigos y no como cómplices, usurpadores o traidores; serían aquellas en la que los hombres, no cediendo ni a la ambición ni a la envidia, pudieran interiorizar el pensamiento de que no hay condición más miserable que vivir sin tener nada propio, debiendo a otro el gusto, la libertad, el cuerpo y la vida.

Así pues, María Corina hace un llamado a todos los venezolanos, especialmente a todos aquellos que en algún momento creyeron en los creadores de esta desgracia y a la Fuerza Armada a unirnos para la reconstrucción de Venezuela, todos somos necesarios.

Ha llegado el momento de tener muy claro lo que decía Étienne de la Boétie: “Tan pronto como los hombres dejan de querer al tirano, éste se deshace; tan pronto como desean libertad, la poseen”. Siendo así: LA LUCHA POR LA LIBERTAD ES HASTA EL FINAL.