Milagro en Houston: Joven venezolano con autismo fue hallado a salvo luego de extraviarse por tres días

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un venezolano de 18 años con una discapacidad intelectual fue encontrado después de haber estado desaparecido durante los últimos tres días en el oeste de Houston, aseguró la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

Con información de abc 13

Julio Salazar fue encontrado poco antes de las 5 p. m. del jueves, tuiteó la oficina del alguacil. No se supo de inmediato dónde se encontró al joven.

Update, Thursday, June 22 at 4:40 p.m.: Julio Salazar Gonzalez, 18, was found safe. Thank you all for your help. #HouNews pic.twitter.com/uiakgDVOiq

— HCSOTexas (@HCSOTexas) June 22, 2023